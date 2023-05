Weekend di formazione per le squadre di Protezione Civile della Comunità Montana del Piambello

Weekend di formazione per le squadre dell’Antincendio Boschivo e della Protezione Civile della Comunità Montana del Piambello.

Nei primi mesi del 2023 sono state diverse le attività che hanno visti coinvolti dipendenti e addetti del gruppo, composto da 19 caposquadra AIB , 83 volontari di primo livello e 4 DOS per un totale di 105 volontari 1 dipendente.

«Un’intensa attività che aiuta a consolidare le basi del movimento del volontariato locale», commenta Paolo Sartorio, presidente della Comunità Montana del Pimbello.

Tra le attività svolte negli ultimi mesi il corso di primo soccorso sanitario in ambito AIB, i pattugliamenti dei weekend da gennaio ad aprile, la costituzione di una squadra di 20 volontari dedicati al servizio di intervento con motopompa ad alta pressione, la costituzione di un gruppo Radio all’interno dei Volontari con specializzazione AIB per la gestione degli appartati radio, la mappatura delle zone dove la ricezione risulta problematica individuando i posti da coprire con ponte radio mobile, il corso per Operatori Caposquadra Aib per l’aggiornamento obbligatorio biennale, il corso per Operatori di Primo Livello Aib per il mantenimento dei requisiti annuale, le uscite su principi di incendio sul territorio della nostra Comunità Montana, l’uscita nella Comunità Montana Valli Del Verbano con la partecipazione di circa 15 Volontari al giorno con 3 moduli AIB, il corso di 32 ore per aspiranti caposquadra AIB, il corso di 32 ore per aspiranti volontari di primo livello AIB.

Nei prossimi mesi sono previsti un corso per operatore Laico DAE corso limitato a 12 partecipanti, la costituzione di un gruppo che si occuperà della viabilità forestale per la manutenzione delle strade e sentieri con funzione di AIB, incontri addestrativi per la formazione con anche prove pratiche di una squadra che il prossimo anno parteciperà alla stagione estiva in Sardegna/ Sicilia, un corso sulla sicurezza degli operatori AIB con un corso specifico sul rischio di folgorazione dovuto ai pericoli connessi agli interventi in prossimità di linee elettriche, la preparazione della turnazione per la stagione 2024 e resoconto della stagione 2023, una giornata formativa/addestrativa sull’utilizzo in sicurezza della pompa ad alta pressione BB4 e Mach 3.