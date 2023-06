Aggressione sul treno a Malnate: pugno in faccia al controllore e poi la fuga

Pugno in faccia al controllore su un treno diretto a Milano. È successo nella tarda mattinata di giovedì 1 giugno.

A raccontare la scena un nostro lettore che ha assistito all’episodio: «Il treno era il treno Varese-Milano delle 12.20: giunto a Malnate è stato soppresso, in quanto un controllore nell’esercizio del suo compito ha ricevuto un cazzotto sul naso da parte di un giovane straniero, e quindi sanguinante da naso e bocca ha dovuto attendere in stazione l’arrivo dell’autoambulanza. I passeggeri sono stati spostati sul secondo binario, dove hanno atteso l’arrivo del treno che da Varese partiva alle 12.50. Penso che il fatto non possa passare nel dimenticatoio, in quanto trattasi tra l’altro di un infortunio sul lavoro, con lesioni presuppongo di non poco conto per una persona che non ha rinunciato, pur da solo a svolgere la sua mansione».

Un episodio, l’ennesimo, sul quale indaga la Polizia Ferroviaria. Il giovane aggressore, dopo il pugno, si è allontanato senza lasciare traccia dopo che alcuni passeggeri hanno cercato di fermare la sua furia, provocata probabilmente dall’abuso di alcolici.