Bimbo ustionato, il sindaco di Germignaga Marco Fazio: “Forza piccolino!”

“La notizia del grave incidente domestico che ha coinvolto un nostro piccolo concittadino ha ovviamente colpito tutta la comunità germignaghese”. È con un breve post che il sindaco di Germignaga Marco Fazio ha commentato quanto avvenuto nella giornata di mercoledì in paese dove un bimbo di 4 anni è stato investito dal contenuto di una pentola: acqua bollente dove i familiari stavano cuocendo la pasta.

Un fatto avvenuto infatti verso l’ora di pranzo e per il quale si è mobilitata la catena dei soccorsi che ha trasportato in elicottero il bambino all’ospedale Buzzi di Milano.

Il piccolo paziente ha riportato ustioni di secondo grado su circa il 15 per cento del corpo. “Come amministrazione comunale esprimiamo solidarietà alla sua famiglia che vive sicuramente momenti di angoscia, assicurandole la nostra vicinanza per quanto potrà rendersi necessario”, scrive il sindaco Fazio. “I nostri servizi alla persona si stanno attivando in questo senso. Forza piccolino!”.