Bocce, finalmente Possaccio!

Nel gradevole libro di Evan S. Connell “Il lungo desiderio” i personaggi tratteggiati sono alla ricerca di un’impresa cercando di concepire un piano per realizzarla, così nella penultima giornata del campionato di serie A raffa alcune delle squadre in lizza raggiungono lo scopo di trasformare in realtà il sogno o si avvicinano a concretizzare il desiderio.

Possaccio, che aveva subito due inopinate sconfitte nelle ultime uscite, doveva fare risultato, al fine di raggranellare l’ultimo punto necessario per avere la certezza di accedere alle final four di San Giovanni in Persiceto del 24/25 giugno, contro Vigasio, cliente non facile, non solo perché prima in classifica e dominatrice indiscussa, ma anche per la recente sconfitta subita da Napoli che aveva intaccato il suo

immacolato cammino.

Questa volta i lacustri non si distraggono, il DT Sergio Tosi rivoluziona la squadra riproponendo Andreani come singolarista e riformulando la terna con l’inserimento, accanto a Signorini, di Scicchitano e Mazzolini. Il risultato conferma la scelta: la terna si appropria di due punti e l’individuale impatta, per cui alla fine del primo tempo si gira sul 3-1 per i locali.

Alla ripresa questa volta non ci sono sorprese, Scicchitano/Signorini si aggiudicano il primo set e conquistano il sospirato quarto punto che consente almeno di pareggiare l’incontro, poi non si accontentano e vincono pure il set successivo necessario per conquistare la vittoria e poco male se l’altra coppia Andreani/Turuani lascia ampi spazi a Formicone/Nanni per il finale di 5-3: desiderio realizzato.

Caccialanza, invece, ottiene l’ennesimo pareggio – sono ormai sei – che la mantengono ancora al quarto posto con tre punti di vantaggio su Napoli, ma non può essere tranquilla dato che nell’ultima giornata dovrà far visita a Vigasio, mentre i campani ospiteranno Possaccio, ormai satolla per il traguardo conquistato: desiderio ancora in fase chimerica.

In coda caos assoluto con quattro squadre a pari punti, dalle quali dovrà uscire la seconda retrocessa accanto alla CoferMetal e la terza attraverso l’ormai sicuro ricorso al playout. Ma l’attenzione non era concentrata solo sul campionato principale, ma anche sul quarto girone di promozione di seconda categoria nel quale la Malnatese, prima in classifica con un punto di vantaggio, doveva rendere visita alla Ternatese seconda. Tensione alle stelle, la capolista poteva contare su due risultati mentre i padroni di casa dovevano assolutamente vincere per compiere il fatidico sorpasso sul filo di lana.

Nell’individuale scendono in campo Marchese per Ternate e Merzario per Malnate ed è subito spettacolo. I due se le danno senza esclusione di colpi con accosti millimetrici e bocciate sovente ad alto coefficiente di difficoltà: il ternatese, però, ha qualcosa in più, colpisce un pallino che gli procura tre punti, esegue entrate impensabili su bocce giocate da Merzario con notevole abilità, tanto da riuscire ad aggiudicarsi il primo set per 8-2. Il secondo è ancora più combattuto, il Malnatese scappa via, Marchese sembra essere sul punto di cedere, poi inventa un’altra bocciata incredibile andando a colpire di nuovo il pallino annidato fra quattro bocce distanti fra loro pochi centimetri, conquista tre punti decisivi atti a scoraggiare l’avversario che infine lascia via libera.

Le terne sembrano, invece, avere fretta. Dapprima la terna locale prevale con quattro mani per 8-0, poi restituisce il favore ai malnatesi che prevalgono per 8-1, per un parziale di tre set a uno: il sogno si sta avvicinando.

Le coppie fanno temere il folto pubblico di casa, seppure ci sia una consistente rappresentanza di Malnate, visto che Marchesi/Aquilini soccombono per 8-0 a Merzario/Bianchi, tuttavia Basini/Dall’Occo pensano a tranquillizzare i fans con due perentori successi per 8-1 e 8-0 e la conquista del quinto punto, della vittoria, del sorpasso: ora guida Ternate e manca solo una giornata per “Il lungo desiderio”.

PILLOLE DI BOCCE

03 giugno – Campionato Italiano Serie A – 17a giornata

Caccialanza (MI) – TME88 (LO) 4-4

Possaccio (VCO) – Vigasio (VR) 5-3

Classifica

Giorgione3Villese (TV) 36 – Vigasio (VR) 35 – Possaccio (VCO) 29 – Caccialanza (MI) 24 –

Kennedy (NA) 21 – Flaminio (RM), Boville (RM), TME88 (LO), Mosciano (TE) 20 – CoferMetal (AN)

10.

03 giugno – Campionato di Promozione – 9a giornata

2a categoria – girone 4

Bederese – Monvallese 4-4

Ternatese – Malnatese 6-2

Basso Verbano – Bottinelli Vergiatese 4-4

Classifica – Ternatese 24 – Malnatese 22 – Monvallese 14 – Basso Verbano 7 – Bederese, Bottinelli

Vergiatese 5.

1a categoria – girone 1- 6a giornata

F.lli d’Italia (VA) – Fulgor (LC) 4-4

05 giugno – Brenta – regionale individuale ABCD

05 giugno – F.lli d’Italia – regionale coppia ABCD

09 giugno – San Cassano – finale regionale coppia ABCD