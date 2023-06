Dalla festa delle medie di Azzate un aiuto ai paesi alluvionati dell’Emilia

L’ultimo atto dell’Associazione genitori “Insieme per la scuola” delle medie di Azzate è stato un “dono” alle popolazioni alluvionate dell’Emilia. La festa di fine anno, organizzata all’oratorio di Daverio, ha dato buoni frutti: tanta la partecipazione di genitori, alunni, professori e degli amministratori dei Comuni della Valbossa, che insieme gestiscono la scuola. Così una parte del ricavato, circa mille euro, è stato devoluto alla scuola Baracca di Lugo di Ravenna.

L’ultimo periodo per l’Associazione non è stato semplice: la mancanza di un “ricambio” tra i genitori ha messo a rischio la sopravvivenza del gruppo che, vale la pena ricordarlo, non solo organizza manifestazioni ludiche e culturali, ma gestisce anche la mensa della scuola. La situazione, ora, pare aver preso una strada diversa: alcuni genitori si sono fatti avanti, così come qualche candidato non eletto nelle ultime amministrative.

L’associazione ha rapporti con l’amministrazione di Azzate, comune capofila della gestione associata, che si occupa dei servizi collaterali della scuola media e della manutenzione dell’edificio di via Colli, la dirigenza scolastica e gli altri Comuni. Un ruolo tutt’altro che secondario che si è manifestato anche con azioni concrete; lo scorso anno, ad esempio, ha pagato i fancoil per scaldare l’auditorium che altrimenti rischiava di non poter essere utilizzato (un intervento che non sono riusciti a portare a termine i Comuni di Azzate, Daverio, Inarzo, Cazzago Brabbia, Galliate Lombardo, Brunello, Bodio Lomnago, Crosio Della Valle).

Il presidente Pierpaolo Di Murro cede quindi l’incarico. Ora non resta che attendere di sapere chi prenderà il suo posto e come sarà formato il nuovo gruppo di lavoro.