Doppia trasferta in Emilia Romagna per la Inox Team Saronno Softball: ecco le sfide contro Forlì e Collecchio

Sarà un fine settimana particolarmente denso di impegni quello che andrà a vivere la Inox Team Saronno Softball. Giulia Longhi e compagne infatti scenderanno in campo per ben 4 volte – 2 serie di sfide – in occasione del Ponte della Festa della Repubblica che cade venerdì 2 giugno.

Domani, infatti, il Saronno farà visita al Forlì nel recupero delle gare non disputate a inizio maggio per pioggia. Gara uno è prevista alle ore 16, con la seconda sfida 30 minuti dopo la fine della prima partita. Sabato 3 giugno, invece, le ragazze allenate dal manager Manson affronteranno a Collecchio la compagine emiliana nella prima giornata di ritorno del campionato di serie A1 con inizio di gara 1 previsto per le ore 17.

L’obiettivo della Inox Team sarà quello di difendere il primato in classifica contro le rivali del Forlì e il Collecchio che aveva dato filo da torcere all’esordio del campionato.