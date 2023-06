Ibra dice stop, l’annuncio commuove San Siro

Zlatan Ibrahimovic ha detto stop. Con un annuncio a sorpresa al termine di Milan – Hellas Verona l’attaccante svedese, 42 anni, ha comunicato che non giocherà più. Non solo nel Milan, ma a calcio.

Un annuncio che ha emozionato tutto San Siro, ancora una volta sold out per una partita casalinga del Milan, l’ultima di questa stagione 2022/2023.

Tutti, compagni e dirigenti rossoneri si sono uniti, con gli occhi lucidi come Ibra e come i tifosi a casa e sugli spalti, per dire addio ad un campione che ha segnato la storia del calcio moderno a suon di gol, giocate, dichiarazioni. La curva del Milan lo aveva omaggiato dell’ultima coreografia a inizio partita con un “Good Bye” pieno di riconoscenza per questa seconda volta in rossonero, protagonista della cavalcata scudetto dello scorso anno e della rinascita del Milan dopo anni complicati. Protagonista però molto, troppo fuori dal campo a causa di infortuni in serie che ne hanno minato il rendimento e lo hanno portato alla decisione di dire basta.

Commosso, ha salutato i tifosi dal microfono, sotto gli occhi della famiglia, dei compagni di squadra di tutto San Siro: “Sarò per sempre milanista” ha detto. I tifosi del Milan non lo dimenticheranno mai.





La carriera di Ibrahimohic:

Classe 1981, svedese, figli di immigrati jugoslavi, ha cominciato a giocare nel Malmö in Svezia per poi passare all’Ajax in Olanda e alla Juventus in Italia, portato dal suo procuratore, mentire e amico Mino Raiola. Ha giocato e vinto tanto dappertutto: Inter, Barcellona, Milan, PSG, Manchester United, LA Galaxy e ancora Milan.