Il “Geymonat” di Tradate brilla in campo culturale e sportivo, premiati i suoi 47 campioni

Sono ben 47 gli alunni dell’Istituto superiore “Ludovico Geymonat” che si sono distinti, durante l’ultimo anno scolastico, in competizioni culturali e sportive. E che si sono perciò meritati il riconoscimento consegnato loro, venerdì mattina, nell’aula magna di via Gramsci: le lezioni sono dunque terminate con la premiazione di tutti gli allievi, sia dell’Itis sia del liceo delle Scienze applicate, che hanno partecipato con successo a gare negli ambiti più diversi.

A cominciare da chi ha conquistato un primo posto nazionale: gli studenti della V E dell’Itis, indirizzo Telecomunicazioni, che hanno trionfato a Gaeta nel concorso di Confindustria “La tua idea di impresa”, grazie all’invenzione dell’originale dispositivo T-Cycler, che consente di abbattere drasticamente l’inquinamento da pneumatici. Questa la squadra: Paolo Caliaro, Mattia Filippi,

Gabriele Giordano, Mirko Giussani, Christian Mastelli, Irene Rodigari, Manuel Silotto, Marta Zanchetta, Alessandro Zanzi e Khalil Zribi.

Di eccezionale valore è inoltre la vittoria di Alessandro Buzzi, della V SB del liceo delle Scienze applicate, dominatore assoluto nella fase provinciale dei Campionati della fisica: un primato che gli ha spalancato le porte della finale nazionale, andata in scena a Senigallia.

Medaglia d’oro anche per un altro liceale: Lorenzo Rossi, della classe IV SA, vincitore regionale del premio Asimov, che vede gli alunni delle scuole superiori sfidarsi nella recensione di libri di divulgazione scientifica e che per il secondo anno consecutivo ha incoronato uno studente del liceo “Geymonat”, dopo il successo ottenuto da Samuele Ponti, che si è diplomato nel 2022.

La scuola tradatese non ha mancato di segnalarsi pure nei Giochi d’autunno della matematica, con Andrea Cristinelli (IV C), Simone Montalbetti (III C) e Tommaso Valentini (IV SB), che ha brillato anche nelle Olimpiadi di italiano, insieme a Sofia Santucci (II SB).

Non meno significativi i piazzamenti raggiunti nei Campionati di scienze naturali da Giovanni Spagnuolo (II D), Matteo Morandi (V SB) e Pietro Panzeri (III SB).

Nelle Olimpiadi di informatica si sono invece messi in luce Tommaso Bombini (IV E) e Davide Masato (IV SA), mentre in quelle di problem solving sono emerse le prestazioni di Carlo Zhu (II SD), Federico Manunta (II SA) e Andrea Menegotto (II SC).

Per quanto riguarda lo sport, il miglior risultato è quello ottenuto dalla squadra che si è aggiudicata la prima edizione del torneo di calcio a sette fra le scuole superiori della città di Tradate. A imporsi nella competizione, organizzata da don Marco Ciniselli, insegnante di religione al “Geymonat”, è stata una formazione composta dagli alunni di due terze liceo: Gabriele Bogani,

Daniele Finoli, Luca Merisio, Luca Moltrasio e Davide Saibene, allievi di III SD, dopo aver vinto il torneo di calcio a cinque interno all’istituto, hanno dato vita a un team imbattibile unendosi ai loro compagni di III SB Riccardo Bacchion, Nicolò Bertoldi, Lorenzo De Silvestri, Simone Paganini, Mattia Pepe ed Enea Rosetta.

Un riconoscimento anche agli atleti di V D: Aleksander Borroni, Leonardo Falese, Filippo Galazzi, Marco Licini, Alessandro Pisani e Samuele Rosetta hanno conquistato il primo gradino del podio, fra gli studenti del triennio, nel torneo interno di pallavolo.

Sempre nelle gare sportive riservate alle ultime tre classi, Gabriele Falzarano, Niccolò Monizza, Gabriele Muraca ed Edoardo Valli, di III B, hanno vinto il trofeo di basket 3 vs 3, mentre Flavio Novati, di V D, ha dominato nel tennistavolo.

Si tratta di risultati che, ha sottolineato la dirigente scolastica, Adele Olgiati, rivolgendosi agli alunni, «testimoniano l’eccellenza delle vostre capacità personali e anche, ci piace pensare, la qualità della formazione che abbiamo cercato di impartirvi e la professionalità dei vostri docenti, fattori che insieme vi hanno permesso di emergere ai diversi livelli: provinciale, regionale e persino nazionale».

Gli ottimi traguardi raggiunti sono insomma motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica.

Una soddisfazione cui ha dato voce anche Tommaso Petrosino, allievo di V SB e rappresentante degli studenti nel Consiglio d’istituto: «Il “Geymonat” esprime davvero il meglio in campo sia culturale sia sportivo».

La preside ha voluto inoltre ringraziare gli insegnanti che hanno seguito i partecipanti alle diverse competizioni: Valeria Aimone (Giochi d’autunno della matematica), Vito Bonanno (“La tua idea di impresa”), Maria Bonzini (Campionati di scienze naturali), Gilberto Brambilla (Olimpiadi del problem solving), Elisabetta D’Alessandro (Campionati della fisica e premio Asimov), Paolo Fabbro e Anna Gloria (Gruppo sportivo), Michele Procopio (Olimpiadi di informatica) e Luisa Rossi (Olimpiadi di italiano).

Un omaggio è stato tributato anche a una “storica” docente di lettere della scuola tradatese, Maria Luisa Terzaghi, da due anni pensionata, che ha sinora continuato a collaborare come volontaria con l’istituto. La dirigente ha infine colto l’occasione per esprimere gratitudine nei confronti dei suoi più stretti collaboratori: Marco Ferrario, Dionilla Guaraldo e Orazio Squillaci, vere e proprie colonne del “Geymonat”.