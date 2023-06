Laura Ballestra della Università Liuc è la nuova presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche

Cambio alla guida dell’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), che dal 1930 rappresenta in Italia il mondo delle biblioteche e dei bibliotecari: la nuova presidente è Laura Ballestra, direttrice della Biblioteca dell’Università Liuc.

Venticinque anni di lavoro alle spalle come bibliotecaria di reference e responsabile dei servizi al pubblico in Liuc, Ballestra è stata già presidente di AIB Lombardia, è autrice di libri e articoli sull’information literacy e insegna Information Literacy all’ateneo di Castellanza, nella zona tra Alto Milanese e Basso Varesotto.

Dal 2009 partecipa ai lavori scientifici di IFLA, fino al 2017 come membro della IFLA Information Literacy Section, oggi nella sezione Reference and information services.

È laureata in Lettere moderne (tesi in Biblioteconomia e Bibliografia presso l’Università Cattolica di Milano) e in Economia aziendale e management (presso la LIUC). Ha conseguito un Master in gestione e direzione di biblioteche.

«Il mondo dei libri e dell’informazione – commenta Laura Ballestra – è in continuo cambiamento e l’impatto delle nuove tecnologie è stata una costante degli ultimi vent’anni. I bibliotecari da sempre organizzano l’informazione in modo che possa essere ricercata e aiutano le persone a sviluppare spirito critico e la competenza informativa (information literacy) necessaria per capire e per decidere in tutte le circostanze della vita. Nell’università in particolar modo le biblioteche sono dei laboratori di conoscenza, in cui gli studenti imparano a distinguere l’informazione controllata e qualificata dalla montagna di bit e byte prodotti quotidianamente. In LIUC da oltre vent’anni aiutiamo gli studenti a usare fonti informative rilevanti e autorevoli. La nostra Università investe molto per la sua Biblioteca, nell’acquisto di banche dati, di libri, di periodici scientifici, proprio per abituare gli studenti a cogliere le differenze tra informazione gratuita di bassa qualità, che invade la nostra vita ogni giorno, e informazione selezionata».