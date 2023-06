L’impressionante allagamento a Gazzada

Uno dei punti su cui il temporale si è abbattuto con più violenza è l’area tra Gazzada e Cascine Maggio di Castronno, nella fascia mediana della provincia di Varese.

Le immagini più impressionanti sono probabilmente quelle di Gazzada, dove c’è stato un grande accumulo di acqua e poi anche di grandine, come testimoniano le foto inviate dai lettori o pubblicate sui gruppi Facebook locali.

Sull’autostrada A8, all’area di servizio di Castronno direzione Varese (che si trova all’altezza della frazione Cascine Maggio), si è verificato l’allagamento di una parte del piazzale: alcuni automobilisti sono stati impossibilitati a riprendere la marcia. Sul posto è intervenuta una squadra che ha iniziato a far defluire l’acqua e ha aperto un cancello di servizio per far uscire le auto sulla via adiacente.