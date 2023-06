Lite finisce a coltellate, ucciso un uomo a Desio

(immagine di repertorio) Lite finisce nel sangue a Desio. Questa mattina, domenica 4 giugno, alle ore 9 circa in via Matteotti, è scoppiato un litigio tra due uomini culminato con l’uccisione di un un cittadino romeno classe 1974, aggredito con diversi colpi di arma bianca alla nuca risultati fatali.

Il presunto aggressore, fermato poco dopo dai Carabinieri della Compagnia di Desio è un cittadino cubano classe 1994.

Secondo quanto ricostruito i due soggetti avrebbero litigato nella casa del romeno, dove il ragazzo cubano era ospite già da qualche settimana. Il litigio sarebbe scoppiato per futili motivi, presumibilmente per il mancato pagamento dell’affitto – in nero – che il cubano avrebbe dovuto dare in cambio dell’ospitalità.

La lite è però degenerata fino all’aggressione mortale. Il presunto killer si è poi dato alla fuga, fermato poco dopo in piazza Conciliazione dagli uomini dell’Arma prontamente giunti sul posto.

Fondamentali per le ricerche le testimonianze raccolte di alcuni residenti, così come della compagna della vittima non presente al momento dell’episodio delittuoso.

L’uomo è stato fermato con due valigie, pronto per far perdere le proprie tracce. In un cestino dei rifiuti è stata recuperata anche l’arma (un coltello da cucina) e alcuni indumenti sporchi di sangue.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione rilievi del Nucleo Investigativo di Monza che hanno effettuato il sopralluogo sulla scena del crimine, repertando diversi elementi utili alle indagini.

I militari hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria di indiziato di delitto del cittadino cubano il quale, sentito successivamente in fase di interrogatorio da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica di Monza, si è avvalso della facoltà di non rispondere

Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine per reati predatori. Le indagini per chiarire i contorni della vicenda sono in corso.