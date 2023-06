Successo di pubblico, grandi emozioni e molti giovani a Castellanza per il Concerto della Repubblica

C’era davvero un grande pubblico giovedì sera, 1° giugno, nel cortile d’onore di Palazzo Brambilla, sede del municipio di Castellanza per il grande concerto per la Festa della Repubblica, organizzato dall’Amministrazione Comunale con il patrocinio di Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni contro mafie e corruzione. I numerosi posti disponibili erano di fatto esauriti già una mezz’ora prima del concerto e il pubblico ha quindi gremito gli tutti gli spazi del bel cortile d’onore del palazzo settecentesco, fino ad occupare anche la piazza antistante, oltre i cancelli d’ingresso. Sul palco allestito per l’occasione il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus, composta dagli studenti dell’Accademia Musicale Amadeus e del Conservatorio Giacomo Puccini della Provincia di Varese, guidati da alcuni docenti. La presenza del soprano Raffaella Lee ha arricchito la serata che ha visto l’alternarsi di estratti dalle opere di Giuseppe Verdi tra cui Nabucco, La Forza del Destino, Otello e Vespri Siciliani e la lettura di pensieri di uomini che hanno reso onore alla Repubblica Italiana, alla sua costituzione e all’affermarsi della legalità e della giustizia nel nostro paese.

Gli studenti dell’Accademia Amadeus hanno infatti emozionato i presenti citando le parole dei presidenti Sandro Pertini, Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella, dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino, del padre della costituzione Pietro Calamandrei, del presidente del parlamento europeo David Sassoli oltre che di San Giovanni Paolo II e di Alessandro Manzoni. Una commozione che ha fatto scattare tutti in piedi all’esecuzione degli inni Italiano ed Europeo che hanno aperto e chiuso il concerto, ottimamente diretto dal maestro Marco Raimondi.

La serata è stata introdotta da un discorso del sindaco di Castellanza Mirella Cerini – presente insieme al vicesindaco Cristina Borroni in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale – che ha voluto ricordare alla folla dei cittadini presenti l’importanza della festa di tutti gli italiani che celebra i valori repubblicani e costituzionali, vero perno della democrazia italiana ed europea. Grande entusiasmo da parte di tutti i presenti, primo tra tutti l’assessore alla cultura Davide Tarlazzi che ha chiuso il concerto ringraziando calorosamente gli interpreti, i molti giovani presenti e tutta la cittadinanza intervenuta in massa per assistere al grande evento.

L’evento è inserito nella stagione “Itinerari Musicali” dell’associazione Amadeus, sostenuta anche da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione Comunitaria Ticino Olona oltre ad essere patrocinata da Fondazione del Varesotto per il Territorio, l’Ambiente e la Coesione Sociale, Fondazione Minoprio e dall’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese.