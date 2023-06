Tornano “I Canta Vedano”, volontari del sorriso che donano agli anziani allegria e vecchie canzoni

Festeggia il 15esimo anno di attività il gruppo “I Canta Vedano” di Vedano Olona, un coro formato da una trentina di volontari residenti in paese ma anche nella vicina Venegono Superiore, che dal 2008 offrono il loro repertorio di canzoni popolari e della tradizione melodica italiana per rallegrare i pomeriggi degli ospiti di case di riposo e centri anziani.

Da un mese circa, dopo che sono definitivamente cadute tutte le restrizioni anti Covid nelle strutture che ospitano anziani e persone fragili, i Canta Vedano hanno potuto riprendere l’attività e sono pronti a ripartire con i loro tour settimanali di dispensatori di allegria: «Prima del Covid avevamo impegni anche tre-quattro volte a settimana – spiega lo storico presidente Marino Fiorina – Stiamo pian piano riprendendo il ritmo e ritrovando i nostri amici delle case di riposo».

Il pubblico è folto – il gruppo si esibisce nelle due strutture del paese ma anche a Viggiù, Tradate, Malnate fino a Solbiate con Cagno – e mai stanco di riascoltare i brani che ricordano gli anni della gioventù e della spensieratezza: «Abbiamo circa 130 brani in repertorio – spiega Luigi Rusconi, corista e addetto alle pubbliche relazioni – Tutte canzoni popolari di una volta, che piacciono agli anziani e che fanno venire voglia di cantare tutti insieme per passare qualche ora in allegria».

E così, una volta la settimana, normalmente il giovedì sera, i Canta Vedano provano e riprovano Quel mazzolin di fiori, Piemontesina bella o la Madonnina dai riccioli d’oro ma anche canti alpini, accompagnati come sempre dalla fisarmonica di Gianni Lucca: «Non usiamo mai basi registrate, sia fa tutto dal vivo e con la sua fisarmonica Gianni è indispensabile».

A vegliare su tutti, coristi, presidente e fisarmonicista c’è il maestro Vitangelo Tattarletti, per tutti Vito, da sempre appassionatissimo di musica, ormai avanti con gli anni ma sempre vicino con cuore e orecchie al “suo” coro: «Quando il nostro gruppo si presenta agli ospiti di una casa di riposo o in un centro anziani , inizia con questa canzone che ha scritto il nostro maestro Vito: Buon giorno amici miei / Noi siamo quelli di Vedano / Noi veniamo da lontano /Per passare qui con voi / Un’oretta in compagnia / Raccontando tante storie / Spolverando le memorie / Della nostra gioventù / Noi siam sicuri che / Non invecchiamo più / Perché abbiamo voglia di cantare / Canta anche tu con noi / Il tempo fermerai / E proverai tanta serenità. In questa canzone c’è tutto il nostro volontariato».

«I nostri non sono concerti, non partecipiamo a concorsi – aggiunge il presidente – I Canta Vedano hanno solo questo obiettivo, cantare con gli anziani e farli cantare, raccontare storie dei nostri tempi lontani creando simpatia ed allegria per donare un’ora di buon umore alle persone che sono ospiti nelle case di riposo e nei centri anziani. L’amicizia che lega i componenti del gruppo deve creare amicizia anche con queste persone che vivendo lontane dai loro congiunti la possono trovare attorno a loro».

Tempo, voce e voglia di far star bene gli altri: questi i doni che i 30 componenti dei Canta Vedano dispensano ormai da 15 anni alla comunità. Volontariato puro che non chiede niente in cambio: «La nostra ricompensa è vedere i sorrisi degli anziani che cantano insieme a noi, vedere i loro occhi che brillano di allegria ricordando le canzoni e i tempi della loro giovinezza».