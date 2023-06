E’ stata inaugurata venerdì 9 giugno, alle 16.30, una nuova interessante mostra temporanea del Museo Castiglioni di Varese, che è ospitato all’interno di Villa Toeplitz.

Galleria fotografica Una mostra nel museo Castiglioni di Varese per raccontare la straordinaria vita dei Toeplitz 4 di 25

Proprio il luogo in cui ha sede il museo e la storia dei suoi principali proprietari sono l’oggetto di questa nuova esposizione, dal titolo “Toeplitz. Da Varese verso Oriente”, che racconta la poco nota storia dei proprietari e di quella villa, inquadrandola nel periodo d’oro della Varese tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, dove fioriscono prestigiose abitazioni signorili con gli annessi giardini e parchi impreziositi da rare e spesso imponenti piante.

La mostra, realizzata con il patrocinio del comune di Varese – che all’inaugurazione era presente con il sindaco Davide Galimberti, e la presidente della commissione cultura Manuela Lozza – e grazie al bando “Meraviglie del Territorio”, promosso dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto ha l’obiettivo di riportare alla memoria uno dei luoghi simbolo della città e far conoscere la storia di due personalità, Giuseppe Toeplitz e la seconda moglie Edvige Mrozowska Toeplitz, che nei primi decenni del secolo scorso si distinsero nei loro ambiti professionali contribuendo allo sviluppo economico e culturale di Varese.

L’esposizione ricostruisce le atmosfere dei primi decenni del Novecento attraverso immagini, filmati, documenti e libri legati alle loro imprese e all’abitazione che hanno realizzato con grande cura e passione. I reperti recuperati grazie ad una minuziosa ricerca si devono alla disponibilità del Museo Adam Mickiewicz di Varsavia, dell’Archivio di Stato Polacco e della Biblioteca Jagiellońska di Cracovia, dell’Archivio Storico Comunale di Varese, dell’Archivio Storico di Banca Intesa e all’apporto di Paolo Musajo Somma, Presidente de “La Varese Nascosta” e Segretario del Circolo degli artisti di Varese, nonchè di Sara Fontana dell’Università dell’Insubria.

«Un sentito ringraziamento va anche al Professor Antonio Orecchia e alla Professoressa Katia Visconti per l’importante supporto scientifico nella ricerca storica – spiega Marco Castiglioni direttore del museo – Notevole contributo all’arricchimento del percorso si deve invece all’attrice e sceneggiatrice Anna Di Pasquantonio e ai professori Luca Scarabelli e Andrea Minidio che, con gli studenti della classe 4^F audiovisivo multimediale del Liceo Artistico Frattini, hanno interpretato, filmato e montato le fiction in cui Edvige e Giuseppe rivivono e si raccontano. E per questo ci tengo a ringraziare, per il loro grande lavoro di documentazione, ricerca e scrittura anche Ileana Trovarelli, Giorgio Giuliani, Beatrice Corbetta, Martina Crugnola, Diego Bianco».

La ricostruzione museale si avvale anche di oggetti vintage dell’epoca – dai grammofoni ai budoir, dagli zaini ai vestiti – messi a disposizione da Angelo Fioroli del mercatino vintage “Retrò Store”, mentre Antonello Rota, presidente del “Carosello Storico Tre Leoni” di Somma Lombardo ha trovato una tenda da campeggio d’epoca per riprodurre uno dei viaggi più avventurosi affrontati da Edvige Toeplitz sul Pamir. Paolo Belloni di “Belloni Cornici Varese”. ha incorniciato infine ritagli di giornali d’epoca e foto dei due protagonisti della mostra.