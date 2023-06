Valore BF mette in mostra il meglio della tecnologia cloud e cyber security con un convegno a Gallarate

La società gallaratese Valore BF organizza per domani, mercoledì 7 giugno, un convegno focalizzato sulle novità della piattaforma cloud di Solidworks ma sarà anche l’occasione per presentare l’azienda e parlare di connettività e cyber security.

L’azienda si occupa da più di 35 anni di tecnologie per le imprese, con il focus sulla Progettazione CAD 3D, la Stampa 3D, Printing, ICT e sistemi di comunicazione aziendali. Negli anni, analizzando e fronteggiando le nuove esigenze di mercato, abbiamo ampliato il nostro raggio di azione e ci siamo trasformati in un network in grado di affiancare ogni azienda nel processo di Digital Transformation garantendo un’offerta sinergica dei nostri servizi.

L’appuntamento si svolgerà nella sede di viale dell’Unione Europea 18 a Gallarate con il seguente programma e relatori. Qui il link per registrarsi

9:00 ACCREDITO DEI PARTECIPANTI

Accoglienza e registrazione degli ospiti

9:30 INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DI VALORE BF

Umberto Re, Direttore Generale di Valore BF

10:00 IL FUTURO DI SOLIDWORKS: LE NOVITA’ DA LUGLIO 2023

Massimo Mandrini, Responsabile Business Unit 3D

10:30 3D EXPERIENCE LIVE DEMO!

Alessandro Torinincasa, Industry Process consultant presso Dassault Systemes

Andrea Mariani, Responsabile Tecnico 3D

Erica Contran, 3D Experience specialist

COFFEE BREAK E VISITA ALLO SHOWROOM DI STAMPANTI 3D

Una pausa caffè all’insegna della tecnologia! Ci fermeremo per un break proprio nel nostro showroom dedicato alle stampanti 3D. Potrai vedere da vicino e toccare con mano questa nuova tecnologia!

11:30 CYBER SECURITY E CONNETTIVITA’

Annicchiarico Emilio, Pre Sales ICT

Davide Ronchi, Pre Sales ICT

12:00 3D MATCHING

Roberto Terazzi, CEO di SkillPower

CHIUSURA LAVORI E PRANZO

Concludiamo con un pranzo a buffet presso il nostro Showroom di Stampa 3D. Ricordati di confermare la tua presenza a pranzo nel form di iscrizione all’evento.