Semplice, gratuita e solidale: la “pastasciutta antifascista” al Quarto Stato di Cardano

Al circolo Quarto Stato di Cardano al Campo torna la festa della “pastasciutta antifascista”, una tradizione ormai in migliaia di località d’Italia, al 25 luglio. Ricordo della data del 1943 in cui cadde il fascismo, ma anche un momento nello spirito solidale e comunitario che sta dietro alla iniziativa.

La “pastasciutta antifascista” ricorda i piatti di pasta che la famiglia Cervi di Campegine, nella Bassa reggiana, offrì a tutti i suoi compaesani: piatti di maccheroni con burro e formaggio grattuggiato, piatti poveri com’era nel mezzo della guerra. Ma piatti offerti a tutti: ai contadini che festeggiavano, al maresciallo dei carabinieri (che fedele al nuovo governo doveva comunque vigilare che non ci fossero manifestazioni), persino ad un ragazzo che – secondo il racconto di padre Cervi – si presentò con la camicia nera, perché era l’unica che aveva da indossare fuori dal lavoro.

Spirito solidale, quel giorno nell’offrire pasta a tutti, ma anche in seguito: dopo l’armistizio dell’8 settembre – con i tedeschi scesi in Italia – la famiglia Cervi si diede da fare per aiutare i prigionieri di guerra che scappavano dai campi di prigionia, americani, inglesi, jugoslavi, sovietici . E poi dalla cascina dei Cervi ai Balzi Rossi partiva ancora cibo per le squadre partigiane che operavano sui monti e in pianura.

La militanza e la solidarietà costarono caro alla famiglia Cervi: i fascisti di Salò fucilarono tutti e sette i fratelli.

La “pastasciutta antifascista” è un bel simbolo, è lontano da ogni retorica (persino al ricetta della pasta è semplicissima) e nello spirito solidale è attualissima: è un momento di incontro, è spesso aperto a chi ha fame e non ha soldi, spesso sostiene iniziative di solidarietà, di cooperazione o di lotta.

L’appuntamento al Quarto Stato è gratuito, la sera del 25 luglio 2023, al circolo di via Vittorio Veneto a Cardano al Campo.