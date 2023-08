“Artisti a confronto”. Le opere di Wagner e Latorre alla Soara di Angera

La materia, che attraverso il lavoro delle mani e lo sguardo dell’artista, diventa opera d’arte: è questo il filo che unisce le opere di Gianfranco Wagner a quelle di Cosimo Damiano Latorre, entrambe in mostra allo spazio espositivo dell’ex fabbrica Soara di Angera (vernissage il 2 settembre alle 10.30).

Accanto all’itinerario tattile che porta alla scoperta delle sculture in ulivo di Latorre, originario di Matera e da anni residente all’ombra della Rocca, sarà ora dunque possibile ammirare anche un’antologica dedicata all’artista gallaratese Wagner.

Un percorso quest’ultimo – attraverso disegni, ceramiche, terracotte, bronzi e cementi – dal quale spiccano la spinta creativa e la ricerca nelle tecniche e nei materiali. Ne emergono un talento eclettico e la volontà di sperimentare sia negli stili quanto nei contenuti.

«Una sperimentazione che è il risultato di studi ma anche di incontri e dialogo con altri artisti del territorio – raccontano la figlia di Wagner e il genero che, con Latorre (nella foto), stanno curando la selezione delle opere e l’allestimento -. Reggiori, Zanella, Mazzucchelli sono solo alcuni dei personaggi con i quali si confrontava nel suo lavoro e con cui spesso collaborava. Era profondamente impegnato nella ricerca e alcune sue opere, come ad esempio alcuni cementi, sono la sintesi di questa passione, tanto che alcune delle finiture sono tutt’ora un segreto anche per noi».

L’amore per l’arte è d’altronde un atto di apertura e anche questo accomuna Wagner e Latorre che portando le sue creazioni nei locali di via Dal Molin ha fatto rivivere in nome della creatività, gli spazi dell’ex stabilimento angerese aprendo le porte a visitatori, turisti, appassionati e anche ai bambini delle scuole.

La mostra “Artisti a confronto” è in programma dal 2 al 17 settembre. Orari mostra: tutti i giorni 9.30-12.30 e 14.30-20.00 – Vernissage il 2 settembre alle 10.30. Per info: cdlatorre@libero.it