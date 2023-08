Il 3 settembre a Cittiglio la seconda edizione della “Pedala con Giuseppe Saronni”

A Cittiglio domenica 3 settembre seconda edizione della “Pedala con Giuseppe Saronni”. Un appuntamento che si propone di divenire una tradizione della prima domenica di settembre e che quest’anno sarà dedicato al 40esimo anniversario della vittoria di Giuseppe Saronni nella Milano – Sanremo. La manifestazione cicloturistica voluta dalla Società Ciclistica Orinese, sotto l’egida delle Federazione Ciclistica Italiana, si svolgerà su un tracciato di circa 65 chilometri da percorrere rigorosamente ad andatura controllata.

Numerosi i personaggi che hanno già dato la loro adesione, tra questi: Roberto Visentini, Silvano Contini, Ezio Moroni, Luigi Botteon, Alessandro Pozzi, Ennio Vanotti, Luciano Loro, Roberto Ceruti, Renzo Bellaria e i giornalisti Beppe Conti e Andrea De Luca.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 8 presso il FeStiAmo Park di Cittiglio e la partenza alle ore 9.30 per pedalare sui 65 chilometri tracciato con all’arrivo il ristoro per tutti i partecipanti.

ISCRIZIONI (Euro 15) Presso la Cicli Botteon in via Appennini, 34 a Cocquio Trevisago tel. 0332 -771709 o su ciclovarese2022@gmail.com cell 328 64553305.

(Euro 20) il giorno 2 settembre, dalle ore 16 alle ore 18 a Cittiglio, e prima del via il 3 settembre. Numero chiuso a 200 partecipanti.

A tutti i partecipanti t-shirt della manifestazione.

È possibile poi fermarsi al “pranzo con i campioni” (Euro 25) Prenotazioni presso il ristorate La Bussola di Cittiglio tel. 0332 602291.