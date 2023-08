Il maltempo si allontana tornano le belle giornate

Risveglio con il fresco ma le temperature risaliranno in giornata. Il vortice depressionario transitato con forti piogge tra domenica e lunedì, si allontana ormai verso l’Adriatico con miglioramento e graduale rialzo delle temperature entro le norme stagionali. Il Centro Geofisico Prealpino prevede per il resto della settimana deboli correnti occidentali che porteranno solo innocui passaggi nuvolosi. I livelli di Verbano e del Lario sono in forte rialzo ora al di sopra della media.

La giornata di mercoledì vedrà cielo soleggiato su Piemonte e Lombardia occidentale ma ancora passaggi nuvolosi all’Est con via via schiarite più ampie in giornata. Asciutto o solo qualche rovescio isolato sulle Orobie nel pomeriggio.

Giovedì abbastanza soleggiato con qualche nuvola di passaggio. Ulteriore lieve rialzo delle temperature ma ancora fresco all’alba con abbondante rugiada sui prati.

Venerdì prosegue abbastanza soleggiato, ancora con qualche passaggio nuvoloso più esteso dal pomeriggio, asciutto o solo quattro gocce in serata. Temperature stazionarie