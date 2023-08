Investe il padre con l’auto e poi lo aggredisce a Busto Arsizio

Furiosa lite tra padre e figlio a Busto Arsizio, terminata con una violenta aggressione. È successo nella serata di mercoledì 30 agosto a Busto Arsizio, all’incrocio tra via Cardinal Simone e via Burattana, nel popoloso quartiere di Borsano.

Secondo le testimonianze la lite tra i due famigliari sarebbe iniziata in casa, per poi proseguita all’esterno, quando il padre si sarebbe messo alla guida di una Fiat Punto per tentare di fuggire. Ad inseguirlo il figlio trentenne, a bordo di una Fiat Panda.

L’uomo sarebbe andato contro l’auto del padre e una volta sceso dalla macchina, avrebbe iniziato a colpirlo con un piede di porco mentre questo tentava di fuggire verso il centro del quartiere.

Ad assistere alla scena diverse persone, tra cui una residente che aveva appena parcheggiato l’auto e che si è vista minacciare dal trentenne armato di piede di porco.

Sul posto polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco e due ambulanze. Padre e figlio sono stati entrambi trasportati dai soccorritori in ospedale.

Le indagini sono ora affidate alla polizia di stato, che ha iniziato a raccogliere tutte le testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.