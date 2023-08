Meteo Svizzera ha rilevato lo zero termico a 5298 metri

(Nella foto di MeteoSvizzera.ch il ghiacciaio del Basodino visto dal Pizzo Cristallina).

È stata superata la quota di 5000 metri d’altezza per lo zero termico. Ne dà notizia L’Ufficio federale di Meteorologia e climatologia MeteoSvizzera che spiega:

Questa notte il radiosondaggio di Payerne ha misurato il limite di zero gradi a 5298m, la quota più alta dall’inizio delle misurazioni nel 1954. Restiamo ancora in questa cappa di calore fin verso giovedì. La scorsa notte abbiamo registrato una temperatura minima di 24 gradi a Locarno Monti e 23 a Lugano, le massime odierne saranno comprese fra 34 e 36 gradi.

L’anticiclone affrontano era atteso fino alle Alpi con temperature elevate anche in vetta. Un fenomeno che l’esperto di ghiacciai e permafrost dell’Università dell’Insubria professor Mauro Guglielmin aveva criticato non per il caso isolato ma perchè episodio di una serie che si vanno ripetendo con preoccupate frequenza, a danno dell’ecosistema delle nostre montagne.

L’anticiclone dovrebbe insistere fino a fine settimana quando è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche e l’abbassamento della temperatura.