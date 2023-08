Sant’Amborgio in strada 2023. Un quartiere di Varese in festa per tutto il giorno

L’Associazione I Santambrogini APS organizza “Sant’Ambrogio in Strada 2023” per domenica 3 settembre 2023 dalle ore 12 alle 20

Nell’ottica di rivalorizzazione dello storico rione varesino, dei suoi spazi e delle realtà che lo abitano, l’Associazione I SANTAMBROGINI APS organizza “Sant’Ambrogio in Strada 2023” per domenica 3 settembre 2023 dalle ore 12 alle 20.

La Festa, già proposta negli scorsi anni, è diventata un appuntamento fisso per il pubblico varesino che è cresciuto di edizione in edizione fino a raggiungere nel 2022 un numero complessivo di 4000 presenze per tutta la giornata, attirando persone sia dalla Città che dalla Provincia.

La Festa e le attività culturali / artistiche

Sant’Ambrogio in Strada è innanzitutto un momento di divertimento e convivialità, importante al fine di creare una giornata estiva in cui il pubblico può entrare in contatto con varie forme di arte e intrattenimento, proposte di artigianato, arte, buon cibo nostrano e proposto dalle attività locali (quindi senza il coinvolgimento di street food esterni), ma soprattutto di imparare a conoscere meglio le peculiarità del rione o comunque di un luogo che ancora nasconde parecchie suggestioni dal punto di vista storico, visivo ed artistico.

Le attività culturali spazieranno da veri e propri concerti di band o musicisti anche affermati a livello nazionale, ma senza perdere di vista le giovani realtà varesine, o i cosiddetti buskers (artisti di strada), o gli Open Mic e le Jam Session aperti/e a tutti. Saranno inserite in programma varie attività di natura teatrale o letteraria quali presentazioni di libri, piccoli show di micro-teatro, spettacoli teatrali riguardanti la storia del rione, spettacoli di magia e giocoleria; e anche iniziative di stampo culturale come le visite guidate all’interno e all’esterno del centro storico.

Infine sarà presente il mercatino degli Artigiani, realizzato in coordinamento con Mani Maestre e che vedrà protagonisti i creativi della Città e della Provincia, i quali proporranno opere autentiche e a chilometro zero.

L’organizzazione e la Rete

Dal 2023 la festa di Sant’Ambrogio è stata presa in carico dalla nuova associazione “I Santambrogini APS”. Il cambio da Coopuf a questa nuova realtà è stata pensato e fatto in ragione della presenza dei santambrogini sul territorio e per via delle molteplici attività che gli stessi propongono già durante l’anno e che sono volte non solo al mero divertimento, ma anche al miglioramento del luogo e al supporto ad altre realtà del rione.

Ci teniamo a dire che la nuova associazione ha implementato la collaborazione con le altre associazioni locali ed enti benefici (Parrocchia, scuole, I SANTAMBROGINI APS Piazza Milite Ignoto 4, biblioteca, Mani Maestre, Rugby Varese, Mondo Musica, AIL, Ass. Malattia di Wilson).

Finalità benefiche e sociali

Dal 2023 la festa di Sant’Ambrogio diverrà occasione per implementare le iniziative a sfondo benefico e sociale. Oltre alle già sopracitate realtà benefiche/culturali come Parrocchia, Biblioteca, AIL, Caritas e Ass. Malattia di Wilson, da quest’anno i Santambrogini provvederanno anche a utilizzare il giorno ed i giorni precedenti all’evento per realizzare migliorie significative e strutturali al rione come ad esempio l’installazione della teca protettiva dell’ingranaggio delle campane della chiesa vecchia, oggetti che rimarranno nel borgo come valore aggiunto.

Programma Specifico e Location

Il programma specifico della festa è, come sempre, in aggiornamento fino al giorno stesso dell’evento. Le proposte vengono inserite di giorno in giorno, così come le location interessate.

“Verso la Festa” con visite guidate dalle 10.30 a cura di Immagina Arte & Eventi, con partenza dalla Chiesa Kolbe (viale Aguggiari) prenotazioni gratuite su eventbrite.it

Oratorio don Bosco – via Papi

“Segui la Strada, vieni alla festa!”

14.30 | Proiezione immagini “verso il rinnovamento della facciata della chiesa”

15.00 | Baby Dance in collaborazione con Asilo G.b. Molla

16.00 | Animazione e “giochi di una volta”

16.45 | Premiazione del concorso “Realizza il Logo del Teatro”

17.30 | “Frame” spettacolo teatrale della compagnia “Senza Testo”

19.00 | Apertura banco gastronomico

21.00 | Dimostrazione ballo liscio e a seguire intrattenimento musicale con Geppo

Oratorio Don Bosco

Al circolo – piazza Milite Ignoto

12.30 | Mikaela (bachata, merengue, latino)

14.00 | Cadregas (canzone milanese, canzoni da osteria)

16.00 | 67 Jazz Club Jam Session in ricordo di Renato Bertossi

18.30 | Trashmilano (danz, commerciale, anni 80/90/00)

Al Circolo, Ass. Santambrogini, Tonino Macelleria, Vecchia Osteria

Cortile liceo civico – Angolo via Cortile-via Canetta

12.30 e 15.00 | mostra e presentazione libro sul Liberty a cura di Daniela Penazzi / Freedhouse

Studio

13.30 | Presentazione del libro “A distanza di Sicurezza” di Valeria Savatteri

14.15 | Presentazione del libro “C’era una volta ed era la prima” di Fosca

Donati

15.30 | Esibizione Circense con Spazio Kabum e a seguire laboratorio circense all’interno del

cortile del Liceo Vico

16.00 | Radiointerviste live, dj – set con Radio Village Network

18.00 | Karaoke Frizzante (il Karaoke che si balla) con Ariele & Elton Novara

Bar Sant’Ambrogio e C’era una Volta Risto

Via Sacro Monte superiore

12.00 | Distribuzione torte e open day Asilo G.b. Molla

Dalle 14.00 | Artisti Buskers (Seven Seas Orchestra, Pr

of. Lucapiaz, TheSoundofAthina, Roby Brown, Mago Slash & altri), attività circensi, giocoleria

Food & Beverage a cura di Fatti di Uva

Vecchia piazzetta (via Sacromonte) e cortili interni

ore 12.30 | The Last Call (classici anni 80)

Dalle 12.00 | Gira La Moda (vestiti usati, performance d’arte)

13.30 | Esibizione di danze internazionali della tradizione popolare con la compagnia Etnidanza

14.30 | Christian

Comaschi (cantautorato, folk)

15.00 | Distribuzione della Marenda (dolce tipico santambrogino)

16.00 | Sound of Seattle con Marco Mengoni e Luca Pedroni

17.00 | Supersonic Mania con The Monkey Weather e ospiti

18.30 | Carmen et les Papillons (canzone femmi

nile anni ’60)

Pizzeria La Stella, Ass. Santambrogini, V di Vino, Gira La Moda



Piazzetta Milite Ignoto (angolo via Sacromonte)

in collaborazione con la Scuola Mondo Musica

12.30 | Riverdale (Pop)

13.30 | Stomp 442 (Pop acustico tutto al femminile)

15.00 | Marbleface (rock, blues)

16.00 | Presentazione libro ANIMA.re di Tiziana Barbaro + lab creativo per bambini

17.15 | Danza Silvia

17.30 | The Hevals (alternative rock)

Salumaio di Sant’Ambrogio

Vicolo Camairago (corte interna)

Dalle 14.30 | Artisti Buskers (Seven Seas Orchestra, Prof. Lucapiaz, TheSoundofAthina, Roby Brown, Mago Slash, Al Cash Project & altri)

Sicurezza

l’evento verrà svolto secondo le norme vigenti in termini di sicurezza e

nell’ambito del regolamento sul pubblico spettacolo. Verrà redatto un Piano della

Sicurezza ad hoc da un professionista qualificato e sarà presente uno staff di addetti

all’emergenza, formati a dovere.

Trasporti/Parcheggi

quest’anno i parcheggi disponibili saranno quelli di Via Virgilio (campo da basket), via Robarello, via Papi,

via Virgilio (banca), via Bicocca, via Mulini Grassi (cimitero), via Vico, via Manin (scuole), viale Aguggiari (chiesa Kolbe), via Filelfo

E’ vivamente consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici (Linea C e Linea Z, attivi fino a fine evento)