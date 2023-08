Un “must“ della Valcuvia: la Festa del villeggiante a Cuvio

Sabato 19 e domenica 20 un week-end con le specialità gastronomiche della tradizione valcuviana. Al termine delle grandi feste estive, a Cuvio, è giunto il momento dei buongustai. La Pro Loco di Cuvio ha mantenuto il tradizionale nome di Festa del villeggiante per questa sagra che era nata negli anni cinquanta quale simbolico saluto, nonché arrivederci, ai numerosi villeggianti pronti a ritornare in città al termine della loro permanenza nei nostri borghi. Tra fine agosto e inizio settembre, venivano organizzate delle piccole feste gastronomiche sul piazzale della “Madonnina”, con le eccellenze dell’ arte culinaria valcuviana: polenta da gustarsi anche con il latte e la “Buseca”, la Trippa.

Oggi, dopo oltre sessant’anni, viene ancora riproposto l’appuntamento, ma l’epoca dei villeggianti che a flotte soggiornavano nei nostri paesi è ormai passata e con la cucina della Pro Loco di alto prestigio che attrae sempre più intenditori, potrebbe benissimo essere chiamata “festa dei buongustai”. Per il prossimo week-end, sabato 19 e domenica 20, al parco feste “Pancera”, non solo la gastronomia ma anche la musica, saranno protagoniste nella 62° Festa del villeggiante: a partire dalle ore 19 per la cena di sabato, mentre domenica oltre alla cena, anche per il pranzo delle 12. L’arte culinaria locale trionferà sabato, con gli esperti cuochi che proporranno il fascino e il sapore di alcuni piatti tipici della cucina nostrana: la “Buseca valcuviana “: la trippa come si cucina a Cuvio e in tutta la valle e “Polenta e spezzatino”, oltre a pesce, grigliate, patatine e verdure.

La divagazione culinaria del week-end, prosegue con altri piatti di carattere mondiale come la succulenta “Paella con anelli e gamberi”, i “Nuggets di pollo” e il “Roastbeef all’inglese” in menù per la domenica a mezzogiorno. Per poi tornare in valle alla sera con la “Pulenta coi bruscitt o lumber” e la “milanesa vestita”, meglio conosciuta come cotoletta impanata. Sempre attiva sarà la ormai leggendaria regola del “sedetevi e sarete serviti”, prerogativa delle feste a Cuvio, con il servizio al tavolo che verrà effettuato dai ragazzi, giovani e meno giovani della Pro Loco; fino alle 24, operativo anche il “Bier-Garten“, il piccolo pub all’aperto, per chi vuole solo bere o intrattenersi con amici, ma che offrirà, oltre a numerose qualità di birra tedesca e specialità bavaresi, anche altre specialità quali gli arrosticini abruzzesi, rösti di patate con Wurstel e Bratwurst e le originali Patate twist. Durante le due giornate, musica in balera con orchestra fino a serata inoltrata. A chiudere la serata di sabato, la simpatica consuetudine ereditata dalle storiche “Festa del villeggiante”: la Pro Loco di Cuvio offrirà, a tutti i presenti l’immancabile “Pulenta e lacc”.