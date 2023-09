A giocare con mamme o nonni: riparte il Tegalè di Cavaria con Premezzo

Riparte il Tegalè del Comune di Cavaria con Premezzo: è il servizio educativo comunale, attivato in via Don Figini 79, dedicato ai più piccoli (6 mesi – 3 anni), aperto sia ai residenti che ai non residenti.

Uno “spazio gioco” per bambini accompagnati da un adulto (genitori, nonni, tate…) nel quale i bimbi possono iniziare ad avere le loro prime socializzazioni tra loro sotto la guida esperta di educatrici preparate.

«Tegalè, gestito dalla Cooperativa Naturart, è un luogo molto importante per il nostro territorio, è uno spazio di gioco e relazione dove i piccolissimi possono – in un ambiente sicuro e stimolante – fare le prime esperienze di socializzazione e relazione» spiega l’assessora Irene Adele Scaltritti.

«Ma non solo…“Tegalè” è anche importante per l’aggregazione genitoriale: i genitori, soprattutto le mamme, qui hanno modo di incontrarsi, confrontarsi e, cosa molto bella, supportarsi l’un l’altra. Essere sole a casa, dedicarsi 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana al proprio bambino non è facile. E, sebbene abbia un amore incommensurabile per il proprio bambino, una mamma può provare estrema fatica sia fisicamente che moralmente, spingendola in uno stato depressivo che nessuno potrebbe capire. Ma abbiamo anche tanti nonni e nonne che accompagnano qui i loro nipotini, ed anche per loro Tegalè è diventato un luogo di incontro importante».

Sabato 23 settembre si è tenuto l’open day.« Tante le famiglie che hanno partecipato, ben oltre le aspettative: segno che il servizio è stato apprezzato da chi ne ha già usufruito negli anni passati e altresì segno che risulti di interesse verso chi entrerà al Tegalè per la prima volta. Parlando con loro sono emersi tanti temi: la solitudine della mamma in un mondo produttivo e la necessità di avere un luogo nel quale condividere, la possibilità di apprendere attività ed azioni da poter fare con i propri figli a casa che siano stimolanti ed educative, l’avere un luogo dove portare i mille dubbi di un genitore, uno spazio per fare incontrare bambini prima della materna. Ma anche un aiuto per i nonni, sollevandoli un pò dalle fatiche quotidiane dell’accudimento e facendo imparare loro delle attività che possano riproporre a casa ai nipoti per rendere il tempo maggiormente qualificato.»

Per avere più informazioni:

Telefono/whatsapp: 392 9609763

email: tegale@cooperativanaturart.it