A Lozza la 23esima edizione della Mostra dell’hobby

Torna a Lozza la Mostra dell’hobby, manifestazione che è arrivata alla 23esima edizione.

L’appuntamento è per domenica 24 settembre dalle 9 alle 19, al Palatennistavolo di via Vittorio Veneto 1, dove molti appassionati esporranno le proprie opere al pubblico.

«Siamo orgogliosi di questo traguardo – dice Giancarlo Ghiraldi, tra i promotori dell’iniziativa – Si tratta di una mostra che vede un grande concorso di espositori ed anche di pubblico. Con una caratteristica: coloro che espongono non hanno partita Iva, quindi sono appassionati puri».

Cosa si potrà ammirare tra i banchi degli espositori è sempre una sorpresa: «Le richieste per chi vuole partecipare sono sempre più numerose e si fa fatica a trovare spazio per tutti, ma la bellezza di quanto viene proposto è certamente unica – aggiunge Ghiraldi – Negli anni, si sono viste ricostruzioni in miniatura di vecchi cortili, macchine agricole perfettamente funzionanti che dal grano arrivano alla macinatura ed a smaltire i covoni: solo che il tutto è confezionato per il paese di Lilliput. Con grandissima gioia dei bambini, sempre affascinati da queste riproduzioni che sono frutto di passione e di tecnologia ma anche, infine, simulazioni di lavori reali».

Ingresso libero