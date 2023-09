A Luino l’Articolo 32 raccontato con 40 opere grafiche a tema medico e civile

L’Articolo 32 arriva in mostra a Luino dal 20 al 28 settembre: 40 opere grafiche a tema medico e civile saranno a Palazzo Verbania dando il via anche ad una serie di incontri aperti alla cittadinanza sul tema del diritto alla salute.

Organizzata dall’associazione Smarketing per l’etica della comunicazione ( smarketing.it ) e da AIAP l’associazione nazionali dei grafici (aiap.it), col supporto scientifico di Medicina Democratica e dell’Osservatorio per la Salute, in collaborazione col Comune di Luino, la mostra espone le opere che 40 visual designer italiani donarono perché fossero riprodotte ed affisse nelle strade della bergamasca durante il periodo più buio del Covid, creando un evento mediatico molto forte. Ecco il grande significato emotivo e ideale di questa esposizione: insegna che conviene essere reattivi, positivi e lucidi anche nella tragedia.

Luino accoglie l’arte che diede questo appiglio. «Nel dramma dell’epidemia ci siamo tutti accorti che la sanità ci costituisce come cittadini. Avremmo dovuto già saperlo: l’avevano già previsto nel 1947 i Costituenti di ogni parte politica quando hanno redatto quell’art.32 che dà il titolo alla mostra» fanno sapere gli organizzatori. A parte il valore artistico ed estetico (molti autori e autrici sono noti a livello internazionale) la mostra vuole infatti sensibilizzare tutti sull’importanza della salute, della lotta scientifica alle malattie e della ricerca.

«Sono particolarmente felice di avere questa mostra a Luino. La sua particolarità è di interpretare liberamente a livello grafico, uno dei più importanti diritti che la nostra Costituzione riconosce a tutti gli esseri umani: il diritto alla salute sancito nell’art. 32 – commenta Antonella Sonnessa, vicesindaca di Luino -. 40 grafici ci propongono accostamenti suggestivi che vanno dritti all’obiettivo, come solo l’arte grafica riesce a fare. Invito le scuole di ogni ordine e grado alla visione, sono 40 riflessioni sulla salute pubblica che deve rappresentare un bene comune, facilmente “leggibili” dai bambini fino agli adulti. Perché una cattiva salute tocca tutti, anche i più piccoli. Non è solo una mostra, ma è un evento civile, soprattutto per i cittadini di Luino a cui sta a cuore la sorte del nostro ospedale! Siamo per una medicina territoriale, gratuita e di qualità. È importante tenere alta l’attenzione».

Domenica 24 settembre.

Ore 17.30 visita guidata alla mostra.

Ore 18:00 gli ideatori ne parleranno con medici, avvocati, amministratori pubblici e costituzionalisti nell’incontro:

SALUTE PUBBLICA, BENE COMUNE

Introduce il Sindaco dott. Enrico Bianchi

Intervengono

Marco Caldiroli, Medicina Democratica.

Giorgio Molinari, sul diritto all’Oblio Oncologico.

Marco Geronimi Stoll, associaz. smarketing° per l’etica della comunicazione.

Franco Compagnoni, Dirigente Medico Ospedaliero,

Modera la vicesindaca avv. Antonella Sonnessa. Al termine, durante il tramonto, brindisi alla salute sulla terrazza sul lago. Ingresso libero