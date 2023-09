A Venegono Superiore furgone investe una donna e non si ferma

L’allarme è scattato poco prima delle 11 in via Fratelli Kennedy a Venegono Superiore: una persona investita da un furgone che non si è fermato a prestare soccorso.

È successo lunedì mattina lungo una strada decentrata dove una donna che stava correndo è stata travolta da un mezzo in transito.

Sul posto polizia locale e carabinieri della Compagnia di Saronno, oltre a due mezzi di soccorso della croce rossa italiana (nella foto).

Le condizioni della donna ferita non sono gravi: è stata presa in carico dai sanitari sull’ambulanza che l’hanno visitata e trattata in codice verde per tamponare la ferita alla testa che ha comportato un copioso sanguinamento.

Dalle prime informazioni la donna stava correndo in direzione Venegono Inferiore quando un furgone bianco che andava verso la piscina l’ha colpita al capo. Gli agenti della polizia locale visioneranno le telecamere che ci sono in uscita da Pianbosco.

L’incidente di lunedì mattina a Venegono Superiore è il secondo della giornata con un pedone coinvolto: a Gallarate nel cuore della notte un uomo di 55 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Varese per le ferite riportate.

(articolo aggiornato alle 11.40 di lunedì 11 settembre 2023)