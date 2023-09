Abbattista Expo, a MalpensaFiere il meglio della Termoidraulica

50 stand con il meglio della termoidraulica e il design più innovativo in questo settore. Un appuntamento che si pone ormai come il punto di riferimento per gli operatori di un ambito che ha un rilievo fondamentale nella vita domestica di ciascuno di noi. MalpensaFiere nei giorni di giovedì 7 e venerdì 8 settembre ospita l’edizione 2023 di Abbattista Expo, un evento riservato agli operatori che offre l’occasione preziosa di un’interazione tra, da un lato, le grandi aziende produttrici e, dall’altro, gli installatori e i professionisti.

«Per la quarta volta, abbiamo scelto questo centro espositivo per il nostro evento Expo – sottolinea Alessandro Anastasi, componente della direzione commerciale di un’azienda quale appunto Abbattista che, partendo da Busto Arsizio, conta ora su di una quarantina di punti vendita in tutto il Nord Italia –. Crediamo molto nel rapporto umano e nella conoscenza personale con tutti i nostri operatori partner, quindi questa è un’occasione preziosa per noi per sviluppare business ma soprattutto interazione». A sua volta, il coordinatore show room dell’azienda, Ernesto Visconti, aggiunge: «Oltre alla parte espositiva, sta crescendo l’importanza dell’attività convegnistica, con numerosi incontri di confronto e formazione con i professionisti del settore. Incontri che rendono il nostro appuntamento sempre più apprezzato dai rivenditori e gli operatori tutti».

Su questa iniziativa, interviene anche Mauro Vitiello, presidente di Camera di Commercio Varese a cui fa capo il centro espositivo polifunzionale di MalpensaFiere: «Vogliamo sempre più caratterizzarlo come “casa delle imprese”, luogo dove gli operatori e il sistema economico tutto possano incontrarsi e fare business. Abbattista Expo rientra appieno in questa categoria di eventi».