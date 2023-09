Air China fa quattro: a Malpensa arriva anche il volo per Chengdu

Grandi novità a Malpensa: Air China da novembre 2023 opererà il volo diretto tra Chengdu e l’aeroporto milanese, con quattro frequenze settimanali.

La notizia è stata data in esclusiva, prima della comunicazione ufficiale, dagli appassionati di AeroportiLombardi, sempre attentissimi e ben informati su quanto si muove a Malpensa.

“Air China fa il poker”, hanno titolato quelli di Aeroporti Lombardi: perché Chengdu sarà la quarta città cinese raggiunta dagli Airbus della compagnia; si affianca infatti agli storici voli su Pechino e Shanghai, a cui a fine 2022 si era già aggiunta anche Wenzhou.

“I voli non sono ancora in vendita e dovrebbero essere ufficializzati nelle prossime settimane.

Ricordiamo infine l’imminente apertura dei voli di Hainan Airlines su Shenzhen dal 20 Settembre e di Juneyao Airlines su Zhengzhou dal 30 Ottobre oltre a quelli operati da tempo dall’italiana Neos per Nanjing“.

(foto A350 900 a Malpensa 2018, Malpensa Spotters Group)