Andrea Pirovano dell’Altletica 3V si posiziona 15esimo al “Tor des Glaciers”, trail da 450km

Nel mondo dell’ultratrailer, dove la sfida è tra l’uomo e la natura selvaggia, un atleta varesino ha brillato nella recente edizione del “Tor des Glaciers”. Si tratta del buguggiatese Andrea Pirovano dell’Altletica 3V, che ha conquistato un impressionante 15esimo posto in classifica, quinto tra gli italiani. Una prestazione straordinaria che ha richiesto una resistenza fisica e mentale importante.

Il “Tor des Glaciers” è una gara unica nel suo genere, creata per celebrare la decima edizione del TOR330 – Tor des Géants®. Questa competizione di resistenza era riservata a soli duecento corridori, selezionati per affrontare le vie e le creste ancora poco esplorate della Valle d’Aosta. Il percorso, di 450 chilometri, ha attraversa gran parte delle Alte Vie dimenticate 3 e 4, toccando creste in gran parte sconosciute e antichi ghiacciai, lontano dalle rotte abituali degli escursionisti.

Insomma, una sfida non da poco dove Andrea Pirovano ha dimostrato una straordinaria determinazione e tenacia, soprattutto considerando la durezza della competizione. Il suo 15° posto assoluto e il quinto posto tra gli italiani sono un testamento della sua abilità e della sua dedizione.

«Da portavoce di tutta Atletica 3v e da conoscitore di quelle bellissime montagne, consapevole delle enormi fatiche sia fisiche, che mentali al quale ti sei sottoposto, diventando così un Gigante, ti nomino Re Andrea 15′ (quindicesimo) della Valle D Aosta – commenta Fabrizio Luglio dell’Atletica 3V -. Ti aspettiamo a braccia aperte per festeggiare assieme questo tuo ambizioso traguardo».