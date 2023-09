Aperto a Luino il cantiere dell’ospedale di comunità: sarà pronto nell’aprile 2024

È stato aperto il cantiere al Confalonieri di Luino per realizzare l’ospedale di comunità. Si tratta del primo dei due presidi a gestione infermieristica che l’Asst Sette Laghi avrà, secondo i piani di riforma della sanità con i fondi PNRR. L’altro ospedale di comunità si farà nell’area di Cuasso al Monte.

I lavori sono al quinto piano del Padiglione centrale e dovrebbero concludersi ad aprile 2024 per un investimento di circa 1,5 milioni di euro.

L’intervento di edilizia sanitaria prevede la completa ristrutturazione del piano, con la realizzazione tra i 16 e i 20 posti letto, suddivisi in 7 camere doppie e sei singole, la maggior parte delle quali con vista sul lago Maggiore, oltre a spazi per la rieducazione funzionale e per la socialità.

L’Azienda varesina, dunque, non ha ancora attivato l’assistenza a bassa complessità, di gestione infermieristica e che prevede la presenza di un medico per 4 ore al giorno. Nonostante l’allora direttore Bonelli avesse annunciato una prima sperimentazione entro la fine del 2021 con 6 letti al primo piano, attigui alla medicina, di fatto la carenza di personale specialistico non ha permesso di avviare l’offerta dedicata soprattutto a pazienti che hanno bisogno di stabilizzazione clinica o di recupero funzionale, superato il momento di acuzie della malattia. I posti ricavati di fianco alla medicina, però, sono stati utilizzati per potenziare l’attività del reparto stesso viste soprattutto le esigenze del pronto soccorso. Con gli accessi di PS in aumento si è preferito dunque non modificare l’assetto organizzativo.

Ala fine del 2023 verranno anche aggiudicati i lavori per la realizzazione della casa di comunità all’interno del padiglione che si trova all’ingresso del Confalonieri, un progetto modificato in corso d’opera.