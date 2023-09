Aumenta il livello del Lago Maggiore, più acqua per l’agricoltura

Tema ormai ricorrente in estate: il livello dei laghi e la “composizione” delle diverse esigenze d’uso dell’acqua. Grazie alle ultime precipitazioni verificatesi, dopo la situazione critica riscontrata anche rispetto alla navigazione interna nel bacino, i livelli del Lago Maggiore sono in risalita, seppur sotto la media storica.

E con il ritorno a livelli meno preoccupanti, il sistema può dare acqua all’agricoltura, lombarda.

Premessa: il Consorzio del Ticino, a causa del continuo e repentino precipitare del livello del Lago Maggiore, aveva imposto, sin dall’inizio del mese di agosto, significative riduzioni, sia sul Canale Villoresi che Naviglio Grande, per lasciare più acqua nel Ticino e nello stesso bacino del Lago Maggiore.

Ora finalmente, dopo le piogge cadute a partire dalla serata del 25 agosto, si è potuta aumentare la fornitura di acqua al Villoresi (che irriga la Brianza e la pianura a Est di Milano) e al Naviglio Grande, che porta acqua al Magentino, all’Abbiatense, al Sud Milano e poi – attraverso il naviglio Pavese – alla zona di Pavia.

Il consorzio Est Ticino Villoresi ha dunque innalzato mercoledì 30 agosto le portate del Naviglio Grande da 26 a 40 mc al secondo, mentre il Canale Villoresi passerà lunedì 4 settembre da 10 mc/s – portata raggiunta il 29 agosto scorso – a 24 mc/s.

Anche il Lago di Como ha sofferto l’assenza prolungata di piogge ma attualmente si evidenzia un significativo recupero degli afflussi, che sta consentendo l’aumento delle portate derivate dall’Adda. In questo caso però il Consorzio Villoresi non ha ricevuto richieste da parte degli agricoltori della zona intorno al naviglio Martesana (derivato appunto dall’Adda). Per questo si è fatta una scelta di ulteriore prudenza: oggi vengono immesso solo 8 mc/s nel canale, da lunedì 4 settembre saranno ridotti a 7 mc/s.