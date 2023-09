Cammina in autostrada drogato e insanguinato, poi prende a pugni un agente in Pronto soccorso

Un uomo di 47 anni di nazionalità albanese è stato ricoverato ieri sera in una struttura psichiatrica dopo essere stato segnalato attorno alle 19 mentre camminava sulla carreggiata dello svincolo A2 di Manno, con il volto insanguinato e in stato alterato.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale che hanno proceduto al fermo dell’uomo per poi tradurlo al posto di polizia di Noranco per accertamenti. È stato inoltre richiesto l’intervento dei soccorritori della Croce Verde di Lugano per una valutazione medica.

Durante l’attesa il 47enne ha tentato di procurarsi delle lesioni. È stato quindi trasportato all’ospedale in ambulanza per una visita psichiatrica.

All’interno del Pronto soccorso ha poi colpito un agente al torace con dei pugni, causandogli delle contusioni. L’uomo, che risulta residente in Albania, è stato infine ricoverato in una struttura psichiatrica.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di violenza contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti dell’autorità, danneggiamento e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti.

(immagine di repertorio)