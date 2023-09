Caronnese calcio: bentornato Flavio Becerri

La Caronnese continua a plasmare la sua Prima Squadra che vorrà ben figurare nel lungo campionato di Eccellenza. E questo è un vero e proprio colpo last minute che i tifosi rossoblù sicuro apprezzeranno perchè si tratta di una vecchia e piacevole conoscenza. Torna infatti a vestire la maglia della Caronnese Flavio Becerri. “E’ stato un lungo lavoro di convincimento, era da tanto tempo che lo aspettavo”, questo quanto afferma a caldo il direttore sportivo della Caronnese Ettore Menicucci. E d’altra parte Becerri per Menicucci è sempre stata una fissa, lui è sicuramente un suo pupillo: i due erano anni che volevano vivere un’esperienza sportiva insieme e questo desiderio l’hanno finalmente esaudito in Caronnese. Flavio Becerrri, attaccante, classe 1998, ha calcato i campi della Serie D e dell’Eccellenza sempre con risultati rilevanti: di scuola Pro Patria, il nuovo acquisto rossoblù negli ultimi due anni è stato alla Vergiatese dove ha realizzato 17 reti che sono diventate 18 lo scorso anno alla Solbiatese. Dopo una breve esperienza quest’anno al Città di Varese ora Flavio Becerrri torna alla base a Caronno Pertusella.