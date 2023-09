Centrale a biomassa e Asfo, la Camera di Commercio di Varese in visita a Luvinate

Incontro nella mattinata di mercoledì 13 settembre in Comune a Luvinate con il direttore della Camera di Commercio di Varese Mauro Temperelli ed Elena Provenzano, responsabile Ufficio Studi.

Con loro il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani che ha presentato il progetto della centrale a biomassa di imminente realizzazione nella piazza del paese e l’esperienza di ASFO Valli delle Sorgenti, la certificazione forestale e la possibile creazione di una CER Comunità Energetiche Rinnovabili

L’impianto a biomassa servirà per riscaldare la scuola primaria Pedotti e il municipio. Per realizzarla è stato ottenuto un finanziamento regionale di 600.000 euro che coprirà la gran parte dei costi: sorgerà proprio nel piazzale antistante il comune e sarà alimentata con un centinaio di quintali di cippato secco all’anno per poi, aumentare la portata quando all’impianto si collegherà anche il centro sociale. Per alimentare la caldaia si attingerà alla ricca riserva del parco del Campo dei Fiori che offre grandi quantità di legno “morto” e utilizzatile con la doppia funzione di creare valore energetico mantenendo puliti i boschi.