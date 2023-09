Chiamatelo “Ciglione di Sardegna”: a Malpensa prende il via lo “Swank Rally”

Un prologo varesotto per una gara sarda: va in scena questa sera – martedì 26 – sulla pista di cross del Ciglione Malpensa, la serata di apertura dello Swank Rally, raid motociclistico che dopo questa parentesi lombarda si svolgerà sulle strade e gli sterrati dell’Isola.

Il Ciglione non è una scelta casuale: lo Swank, organizzato dallo staff di Deus ex Machina si avvale anche del supporto di Adventure Riding e di Renato Zocchi, celebre pilota varesino che fu protagonista di alcune avventurose “Dakar” dei tempi d’oro. Proprio a quelle gare si ispira oggi lo Swank che permette agli appassionati di vivere l’esperienza di un vero rally, passando sulle stesse tracce che hanno fatto la storia del motociclismo fuoristrada.

Al Ciglione arriveranno quindi oltre 200 piloti con i propri mezzi che, dopo le verifiche tecniche, si sfideranno in una gara di prove cronometrate. L’ingresso al pubblico sarà gratuito e all’interno della pista di motocross saranno presenti numerosi punti di ristoro oltre che il dj set per animare la serata, a metà tra una competizione sportiva e uno spettacolo in amicizia.

Le verifiche riempiranno l’intero pomeriggio, poi alle 18 ci sarà il breafing di apertura dell’intero Swank Rally di Sardegna. Alle 19 sarà data al partenza del prologo al termine della quale (o durante) chi vorrà potrà cenare. La carovana dello Swank ripartirà sempre dal Ciglione mercoledì 27 dalle 8 del mattino; da lì i piloti partiranno per Genova dove si imbarcheranno in direzione di Olbia per le successive tappe della gara.