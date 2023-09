“Città dei bambini”: a Luino si cercano volontari per presidiare gli attraversamenti pedonali

Nella cornice dell’importante progetto ‘Città dei bambini’, il Comune di Luino cerca volontari per l’inizio dell’anno scolastico. Cittadini desiderosi di mettersi al servizio della comunità e presidiare i passaggi pedonali in orario di entrata e uscita delle scuole per rendere totalmente sicura l’iniziativa ‘A scuola ci andiamo da soli’.

Chiunque, purché sia maggiorenne, può dare una mano e diventare volontario di questa importante iniziativa che partirà con l’inizio dell’anno scolastico presso le scuole primarie di Luino, Voldomino e Creva.

Gli interessati, inoltre, potranno partecipare ad una prima riunione formativa in sala consigliare del Comune lunedì 4 settembre alle 18.00. In quella sede saranno illustrati nel dettaglio i compiti dei volontari civici.

«Abbiamo voluto estendere il più possibile il messaggio scrivendo anche alle associazioni del territorio, volevamo divulgare l’iniziativa che si inserisce nel più ampio contesto del progetto ‘Città dei Bambini’” – commenta Erika Papa, consigliere comunale luinese con l’incarico di sviluppo di progetti per l’infanzia -. Ci rivolgiamo ai cittadini che hanno tempo libero e che vogliono dare una mano alla comunità. È una forte necessità quella di presidiare gli attraversamenti pedonali di ‘A scuola ci andiamo da soli’, renderli sicuri per i nostri bambini. Una richiesta arrivata, come ben capibile, in prima battuta dai genitori. Controllare, monitorare, rendere fattibile in tutta sicurezza il progetto ‘Città dei bambini’ è il nostro compito. Abbiamo pensato anche di organizzare una successiva formazione dei volontari con la collaborazione della Polizia Locale».

Il progetto “Città dei Bambini” è una iniziativa Interreg in piena collaborazione con il Canton Ticino, la Confederazione Elvetica e il Comune di Gambarogno.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa: cittadeibambini@comune.luino.va.it