“A scuola ci andiamo da soli”: a Luino la sperimentazione del progetto prende il via con una festa

Dopo mesi di intenso lavoro, il Comune di Luino è pronto a dare il via alla sperimentazione di “A scuola ci andiamo da soli”: un progetto che permetterà ai bambini delle classi 3°, 4° e 5° delle scuole primarie di Voldomino, Creva e Luino di raggiungere i propri plessi in completa autonomia.

La sperimentazione inizierà il 10 maggio nel plesso di Voldomino, l’11 in quello di Creva e il 12 in quello di Luino e per l’occasione, in ognuna di queste mattinate, i bambini saranno accolti con un piccolo momento di festa prima dell’inizio delle lezioni.

A seguito del questionario sugli spostamenti casa-scuola e uno studio di fattibilità sono stati individuati i primi percorsi che consentiranno ai bambini e alle bambine di poter raggiungere la scuola da soli e, per chi abita lontano, sono stati individuati i punti di incontro – segnalati con totem informativi in prossimità di parcheggi – dove i genitori potranno lasciare i loro figli, i quali proseguiranno a piedi con gli amici il tragitto fino a raggiungere la scuola.

Negli ultimi mesi, sono state diverse le iniziative promosse per sensibilizzazione sul tema dell’autonomia, come incontri con i bambini, un corso di “Buoni pedoni” a scuola con la Polizia Locale, una campagna di sensibilizzazione per gli automobilisti per rispettare il pedone, una campagna di sensibilizzazione per i negozianti per essere di aiuto ai bambini e alle bambine in caso di necessità (i negozi che aderiscono all’iniziativa affiggono delle vetrofanie con il logo della Città dei Bambini) e una campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza sul progetto.

Sono stati inoltre realizzati due incontri con i genitori, inviate lettere di sensibilizzazione e, per informare i genitori dell’avvio della sperimentazione, è stata consegnata una lettera con allegati i percorsi, la scheda di adesione al progetto e il modulo di uscita autonoma.

«Questo è solo l’inizio del cambiamento, dove ognuno può sentirsi libero di partecipare e di farne parte – ha detto la consigliera luinese Erika Papa -. Continueremo a collaborare perché sempre più bambini e bambine possano riacquistare spazi di autonomia».