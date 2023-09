Come trattare i casi di violenza di genere? Un corso per operatori delle Forze dell’Ordine

Ha preso il via in questi giorni ai Molini Marzoli, un corso di formazione sulla tematica della violenza di genere rivolto agli operatori delle forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale degli Ambiti Distrettuali di Busto Arsizio, Gallarate, Somma Lombardo.

Il corso, strutturato in cinque giornate d’aula, una delle quali dedicata alla Magistratura di Busto Arsizio, è organizzato dal Centro Antiviolenza E.VA odv con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa risponde all’esigenza di condividere con le Forze dell’ordine procedure e buone prassi, vista l’estrema delicatezza delle dinamiche psico–sociali sottese al fenomeno.

Il personale che accoglie le testimonianze delle vittime deve essere formato in merito all’interazione con le stesse, alla valutazione del rischio di recidiva e alle buone pratiche operative nella coordinazione con altri interlocutori appartenenti alla Rete Territoriale Antiviolenza.

L’ascolto della vittima di violenza domestica e di genere da parte delle Forze dell’Ordine rappresenta infatti un momento particolarmente importante nel percorso di fuoriuscita dal maltrattamento, per raccogliere informazioni fondamentali per l’avvio di successive ed efficaci azioni di indagine e di tutela di tutti i soggetti in condizioni di fragilità coinvolti. Durante il corso saranno alternati momenti di lezione frontale con spazi di confronto e dibattito con i partecipanti.

Il corso, che ha avuto moltissime adesioni, si concluderà con un convegno pubblico che si svolgerà il 25 novembre 2023, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.