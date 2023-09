Con l’inizio delle scuole un nuovo piano di sicurezza per bus e treni

Sono tornati a riunirsi attorno al tavolo del Prefetto Salvatore Pasquariello i rappresentati delle Forze dell’Ordine, dell’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, della società Autolinee Varesine e di diverse organizzazioni Sindacali. Il dossier sul tavolo è sempre lo stesso: le problematiche di sicurezza nei trasporti pubblici locali.

I rappresentanti sindacali hanno evidenziato la problematica riguardante la sicurezza sugli autobus e i sempre più frequenti episodi di aggressione agli autisti, auspicando maggiori controlli e interventi. Gli operatori, infatti, vivono uno stato di paura e non sempre riescono a lavorare con la necessaria serenità, temendo di essere aggrediti. Anche i passeggeri non percepiscono più un senso di sicurezza sugli autobus, preferendo talora utilizzare mezzi propri.

A tal fine era stato già siglato in data 22 giugno 2023 l’“Accordo tra Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord S.r.l., Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Ferrovienord S.p.A., Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese e Comuni Capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie, alle fermate o aree di sosta del trasporto pubblico locale collettivo e individuale e per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di taxi”. Pertanto, anche a seguito delle problematiche emerse e per garantire una pronta attuazione del predetto accordo, nei prossimi giorni si terrà presso la Questura un tavolo tecnico per programmare dal punto di vista tecnico-operativo le modalità esecutive dello stesso, in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico e grazie anche alla collaborazione dell’Agenzia del trasporto pubblico locale che a tal fine segnalerà le tratte ritenute più critiche.

Si fa anche presente che l’Agenzia stessa già al termine del 2022 ha provveduto a destinare un finanziamento specifico per l’installazione su tutta la flotta circolante, sia di area urbana sia di area extraurbana, di specifiche telecamere. Detti impianti sono altresì previsti nei nuovi mezzi, finanziati da iniziative regionali e nazionali, quali dotazioni ordinarie. L’insieme delle due iniziative contribuirà a garantire un incremento della sicurezza a bordo degli autobus.