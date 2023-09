Cuori in piazza è stato ancora una volta un successo. Il centro di Busto Arsizio pieno di solidarietà

“Metti 80 associazioni al centro rendendole protagoniste, aggiungi una giornata estiva di sole, mescolata con cura con molteplici ingredienti come scoppiettanti attività per tutta la famiglia e il piatto del cuore è servito”. Non poteva andare meglio la giornata di Cuori in piazza 2023 organizzata dal Comune di Busto Arsizio con Confcommercio Busto, Comitato Centro Cittadino, Distretto del Commercio e Royal Time.

Ai fornelli, più reali che virtuali, l’assessore ai Servizi Sociali Paola Reguzzoni ha aperto il ricco programma della giornata puntuale alle ore 11.00 con il Mago dei Fornelli che ha poi proseguito, per tutta la giornata, con il laboratorio di cucina dedicato ai più piccoli. Il ritmo poi è stato inarrestabile dove via via si sono susseguiti diversi ed importanti momenti conviviali e di intrattenimento.

Alle 11.30 la Santa Messa della solidarietà celebrata da Mons. Severino Pagani, seguita dalle campane suonate a festa per ringraziare i tanti volontari delle Associazioni; alle 13.00, in piazza Vittorio Emanuele, sono stati serviti, da una efficientissima macchina organizzativa della Protezione Civile Prociv Augustus, 500 piatti di pasta al pomodoro; nel pomeriggio, nello studio mobile di Rete 55, con la giornalista Chiara Milani, si sono susseguite le interviste dedicate alle Associazioni per dare loro volto ed eco su scala regionale.

Alle 16.00 la caccia al tesoro, partita grazie a Legambiente, ha portato la squadra vincitrice di Ananke Family sul podio della piazza con non poca emozione per il primo premio costituito da un buono spesa di 250 euro e tanti omaggi; alle 16.30 è stato il momento di sensibilizzazione sulla tematica della violenza sulle donne con il centro E.va odv e Aretè danza che hanno sottolineato l’importanza di fare rete. In seguito, si è celebrato il compleanno di Cuorinpiazza.it, l’innovativa piattaforma ideata per aggregare, condividere, formare e informare le Associazioni del terzo settore e il grande pubblico, anche dopo l’evento.

Tra parata di Harley Davidson del moto club Sempione 33, il trenino, straordinario collegamento su tutte le piazze, le attività di baby dance, i laboratori per i più piccoli non è mancata l’attenzione anche per i nostri amici a quattro zampe, quest’anno posizionati al parco di via Ugo Foscolo, spazio più fresco e adatto a loro dove si è svolto anche il mercatino creativo solidale. Piazza Trento Trieste è stata dedicata ai motori di aziende e realtà imprenditoriali da sempre vicine al terzo settore; non è passata inosservata la splendida auto di racing della Italcar Motorsport reduce dall’importante competizione di Hockenheim.

Alle 17:30 il talent show di Diego Barbati, fortemente voluto dall’organizzazione, si è posto l’obiettivo di avvicinare i giovani talenti al mondo del terzo settore. Lo show si è svolto in una gremitissima piazza Santa Maria ed è stato aperto con la band C.D.D. Belotti Pensa e con i saluti istituzionali di Regione Lombardia con Emanuele Monti. La vincitrice del talent, con una travolgente esibizione alla batteria, è stata Claudia Vergori; il secondo e il terzo premio sono stati conquistati da Matteo Ieva e Irene Buscemi. Tra fragorosi applausi ed emozioni il Busto’s Got Talent Kids si è concluso con l’esibizione del Centro Arte Danza.

Valentina Verga, Vicepresidente della provincia di Varese, ha portato i suoi saluti in Piazza San Giovanni; alle 18:30 l’Assessore è intervenuto, insieme al Sindaco Antonelli, ringraziando una per una le Associazioni presenti in centro, sottolineando l’importanza di fare rete e promuovendo il progetto Cresciamo Insieme attraverso la collaborazione delle attività imprenditoriali e commerciali della città collegate alle Associazioni.

Cuori in piazza si è concluso al parco Norma Cossetto in via Ugo Foscolo con l’anteprima di Oltre il Buio, cortometraggio sulla disabilità con la presenza di Anna Gioria e il cast della produzione di Cinealpi.