Da Castiglione Olona la musica di Masolino Ensemble pronta a conquistare Milano e Genova

Sarà un settembre impegnativo e pieno di soddisfazioni per Masolino Ensemble, l’associazione culturale musicale che dal 2017 si esibisce sul territorio proponendo concerti di musica classica che di anno in anno crescono per interesse delle proposte e per qualità.

Dopo l’avvio nel giugno scorso, la stagione sinfonica 2023/2024 prosegue nel mese di settembre con un ricco e interessante programma su Giacomo Puccini, dal Preludio sinfonico all’imponente Messa di Gloria e due importanti appuntamenti che porteranno l’orchestra castiglionese fuori sede. Domani, venerdì 22 settembre alle 21, Masolino Ensemble si esibirà a Milano nella cinquecentesca chiesa di Santa Maria dei Miracoli in San Celso. Sabato 30 settembre sarà la volta di Genova, con un concerto che si terrà in Santa Maria della Cella, chiesa barocca della ricca famiglia Doria.

Dal 2 ottobre inizieranno le prove per un nuovo interessante programma e la Masolino Ensemble è aperta ad accogliere nuove voci, maschili e femminili, senza limitazioni di età, per gli amici che amano cantare in coro. A breve saranno pubblicati date e orari delle prove e la data della prima serata durante la quale sarà presentato il programma e saranno raccolte le adesioni delle nuove voci

Per restare aggiornato sui programmi e sulle iniziative della Masolino Ensemble potete mettere “Mi piace” sulla pagina Facebook dell’orchestra.