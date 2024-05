Cristian Filieri apre la campagna elettorale presentando la squadra di Castiglione Civica

Una bella serata con aperitivo finale ha aperto ufficialmente la campagna elettorale di Cristian Filieri, candidato sindaco con la lista Castiglione civica.

Simpatizzanti e cittadini hanno affollato la pizzeria Babylon di Castiglione Olona, dove il candidato sindaco ha spiegato le motivazioni della sua scelta, lo spirito che anima la lista e i temi salienti del programma con cui si presenta agli elettori.

Filieri ha poi presentato i candidati consiglieri della lista: «Un gruppo che esprime competenze ed esperienze diverse, donne e uomini provenienti da diversi settori della comunità che hanno l’unico fine di realizzare una nuova Castiglione, con idee e progetti chiari al servizio di tutta la Comunità, in antitesi ad una amministrazione per pochi».

Dodici candidati, di cui quattro donne, che rappresentano diversi settori della vita civile, associativa ed economica di Castiglione Olona. Tutti uniti per sostenere Filieri, che due settimane fa ha dato le dimissioni dalla Cos, la municipalizzata che gestisce diversi servizi comunali, tra cui la Farmacia comunale, proprio per poter sfidare il sindaco uscente Giancarlo Frigeri che sio ripresenta per un secondo mandato.