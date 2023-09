Da Manzoni alle ricette, gli ingredienti di Duemilalibri 2023

Incontri con gli autori, uno sguardo su musica e arte, una mostra fotografica che parla al mondo della letteratura. Sono alcuni degli ingredienti della nuova edizione di Duemilalibri, anticipati dall’assessora alla cultura Claudia Mazzetti, a due settimane dall’avvio del programma 2023.

Una piccola preview presentata nel corso di sabato 30 settembre dell’incontro in sala Arazzi, al Maga, con Gianluca Gotto, che ha presentato “Profondo come il mare, leggero come il cielo”, ispirato alla filosofia buddhista. Con abbraccio finale alle quasi trecento persone presenti, in un gesto di pratica dopo le parole e la teoria.

La nuova edizione di Duemilalibri si aprirà l’11 ottobre: «Quest’anno sarà un’edizione trasversale, tra attualità, musica, arte, fotografia, qualche piccola provocazione» anticipa Mazzetti. «Avremo la mostra fotografica Facce da Nobel, una selezione di scatti inediti dei grandi letterati che hanno ricevuto il Nobel, ottenuta sempre grazie alla collaborazione di Arminio Sciolli. Tra gli ospiti ci saranno un romanziere internazionale e un personaggio femminile, Francesca Barra, che parlerà di cucina. Lei lo ha già anticipato, quindi diciamo già oggi il nome».

Per il resto la edizione 2023 si muoverà un po’ sulla traccia di quella del 2022: evento più snello e compatto, su meno giorni e con nomi di richiamo, in un’unica sede (il Maga). «Cinque giorni, due incontri al giorno, tre al sabato e alla domenica, più quattro eventi per le scuole» sintetizza Mazzetti.

Dopo che nell’edizione 2022 era stata rivoluzionata anche la veste grafica, con l’abbandono della “classica” immagine di Marylin Monroe pensosa su un libro, anche quest’anno l’immagine sarà cambiata, «sempre a cura di Andrea Crespi, che si è ispirato ai 150 anni dalla scomparsa del Manzoni».