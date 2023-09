Daniele Gatti inaugura nel segno di Beethoven la nona stagione di Lugano Musica

Si inaugura domani, giovedì 21 settembre, al Lac di Lugano la nona stagione di LuganoMusica che sarà aperta con Daniele Gatti alla guida dell’Orchestra Mozart, la compagine internazionale con sede a Bologna che riunisce le migliori prime parti e i solisti da tutta Europa, nata sotto l’egida di Claudio Abbado.

Il direttore milanese, che con l’orchestra ha intrapreso l’esecuzione dell’integrale delle sinfonie Beethoveniane, apre il ciclo dedicato al maestro di Bonn con due sfavillanti sinfonie: la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore, op. 60 e la n. 5 in do minore, op. 67

Il concerto è la prima tappa di un percorso che attraversa il prestigioso cartellone musicale in abbonamento. Due figure accompagnano gli ascoltatori: Bach e Beethoven, le cui presenze ritroviamo in diciassette concerti e otto conferenze.

Grande attenzione anche alla musica barocca con Les Arts Florissants e William Christie, Ton Koopman e Diego Fasolis.

Ospiti della stagione grandissimi artisti come Charles Dutoit e la European Philharmonic of Switzerland, Riccardo Chailly e la Filarmonica della Scala, Michael Sanderling e la Luzerner, Vladimir Jurovskij e la Bayerisches, Simon, Martha Argerich, Sir András Schiff, Rudolf Buchbinder, Grigorij Sokolov, Emanuel Ax, Leif Ove Andsnes, Antonio Ballista, Martin Helmchen, Yoav Levanon, Alexandra Dovgan e il Gershwin Piano Quartet.

In programma anche un omaggio a György Ligeti nel centenario della nascita.

A questo link è possibile sfogliare la brochure con la presentazione e il programma di tutta la stagione di Lugano Musica