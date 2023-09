Domenica 24 settembre tutti di corsa a Busto Arsizio con la Agesp Run – l’energia che corre

Domenica 24 settembre, nel cuore di Busto Arsizio si corre la seconda edizione di “AGESP Run – L’energia che corre”, manifestazione ludico motoria a sfondo benefico.

AGESP Energia S.r.l. ha deciso di aderire al progetto proposto dall’Associazione sportiva dilettantistica Free Runners Team, sia per la vocazione solidale dell’iniziativa, sia in quanto occasione di promozione delle sue attività sul territorio.

L’evento, patrocinato dal Comune di Busto Arsizio – Città Europea dello Sport 2023, e supportato da UISP, ASSB, Panatholon Club La Malpensa, gli Istituti scolastici Olga Fiorini e Marco Pantani, consiste in una corsa non competitiva di 10 Km, con un percorso che si sviluppa su due giri con la possibilità, anche per chi è meno sportivo, di aderire all’iniziativa correndo o camminando nella Free run da 5 Km.

Oltre la corsa, che avrà inizio alle ore 9.30 in area adiacente la sede di AGESP Energia S.r.l., in Via Alberto da Giussano, sono stati organizzati momenti di gioco e svago per grandi e piccini.

Per i più piccoli tante attività gratuite: MINI RUN prevista dalle ore 9 alle ore 9.15, un’area dedicata con trucca bimbi, giochi e dolci per tutti.

Per tutti i corridori della 10 e 5 km area ristoro gratuita e tanta buona musica. Il ricavato sarà devoluto a Mai Paura ODV e l’Associazione Mela Gioco Onlus, due realtà bustocche operanti rispettivamente nel campo dell’assistenza a persone affette da malattie o disabilità e nell’ambito della promozione di attività sportive e prevenzione medica.