“Era speciale”: Solbiate Olona e Anpi in lutto per la morte di Angelo Colombo

A leggere sui social i commenti di chi piange la sua morte, par di averlo conosciuto, tanto accorate sono le esternazioni di parenti, amici e compagni. È mancato all’affetto dei suoi cari e dell’intera comunità il solbiatese Angelo Colombo. E tante, tantissime persone lo piangono.

Impegnato nella sua comunità e con la sezione Anpi del paesino della valle Olona, Colombo ha saputo conquistare in tanti anni di attività stima e affetto di chiunque abbia incrociato la sua strada.

Fra i primi a voler esternare il proprio dolore, i compagni della sezione Anpi solbiatese, attraverso le parole del presidente Roberto Esposito: «Oggi se ne è andato Angelo Colombo, classe 1939, presidente onorario della provincia di Varese dell’Anpi e Presidente per più di trent’anni della sezione di Solbiate Olona. Noi come sezione Solbiate Olona e sezioni della valle Olona piangiamo un grande maestro e compagno che ha dato molto a questa sezione e a questo paese, che si è dedicato con passione a tenere alti i valori di Libertà e Democrazia a cui da sempre l’azione dell’Anpi si impronta, a partire da un altro 8 settembre. Abbiamo un nodo in gola per il dolore, riusciamo a dire solo bella ciao…».

Sulla stessa scia le parole di Andrea Mazzochin, di Anpi Gorla Minore: «Io ho avuto il piacere di conoscerlo negli anni della mia Presidenza. È stato una presenza discreta ma importante all’interno dell’Anpi della Valle. Sempre presente e fervido divulgatore della storia del bunker di Prospiano; i suoi racconti e la sua testimonianza sono ricordi indelebili».

«Figura pacata e riflessiva, militante attivo il nostro Angelo Colombo – gli fa eco Ester De Tomasi, presidente provinciale Anpi – I suoi valori e il suo contributo all’Anpi rimarranno nella storia dell’Anpi provinciale Varese. A Solbiate Olona ha lasciato tracce indelebili. Mi legava a lui un affetto sincero e mancherà a tutti noi».

Tanti messaggi, dunque, che ricordano l’impegno di quest’uomo e il suo contributo importante alla comunità. Il solbiatese Lucio Ghioldi apre lo scrigno dei ricordi raccontando dei suoi valori umani, che si sposavano a quelle che sono state le ideologie che lo hanno guidato: «Angelo era una persona speciale, per tantissimi cittadini solbiatesi. Era molto conosciuto e stimato per i forti principi e i valori autentici a cui ha dedicato la sua vita. Tutti gli volevano bene perché era un uomo aperto, gentile e generoso. La sua forza e il suo coraggio saranno di esempio per le generazioni future».

È facile immaginare che per i funerali, che si terranno lunedì 11 settembre alle 10. 30 nella chiesa Sant’Antonino Martire di Solbiate Olona, ci saranno tante persone, commosse, pronte a dire “Grazie” ad Angelo Colombo.

(nella foto: Angelo Colombo con la presidente provinciale dell’Anpi Ester De Tomasi)