Fiorenzo non si trova, ore di grande apprensione per la famiglia: “Si stava spostando tra Gallarate e Carnago”

AGGIORNAMENTO: i famigliari confermano che l’uomo è stato ritrovato e sta bene.

Sono ore di grande apprensione per la famiglia Budelli a Carnago che ha diffuso un appello per ritrovare Fiorenzo Budelli, 82enne, del quale non si hanno più notizie.

“Stamattina verso le ore 8. mio papà è uscito di casa e non è più rientrato. Ha una Kia Rio grigio scuro targata FT826ZJ. Si chiama Fiorenzo Budelli e ha 82 anni. Abita a Gallarate e si stava recando a Carnago”.