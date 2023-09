Francesco De Palo presenta “Doppia vittima” al Melo di Gallarate

Il Melo non si è certo fermato, durante l’estate. Ma ora riprende in pieno le sue attività, finito il tempo di vacanze: venerdì 22 settembre, in Sala Planet, alle ore 15.15 per la presentazione del libro “Doppia vittima” dell’autore Francesco De Palo.

Con lui dialogherà Flavia Ferlisi, docente di lettere e attiva nell’ambito delle lezioni e del Club del Libro dell’Università del Melo. “Ingresso libero a tutti, iscritti e non, per la presentazione della seconda opera di questo giovane e brillante autore!”

Il 27 settembre ci sarà presentazione del nuovo anno accademico dell’Università del Melo, il 29 invece un concerto ispirato a Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, con momento conviviale.