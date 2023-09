Furgone prende fuoco in via del Gregge a Lonate Pozzolo

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16.30 per un incendio veicolo avvenuto a Lonate Pozzolo, zona Tornavento: un furgone ha preso fuoco in via del Gregge, tratto della strada provinciale 52 per Somma Lombardo, parallela alle piste di Malpensa.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, oltre agli agenti della Polizia Locale lonatese.

Il mezzo è stato irrimediabilmente danneggiato dalle fiamme. Non risultano danni alle persone.